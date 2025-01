Revolut Ultra, con servizi esclusivi e vantaggi premium, la super app finanziaria mira a creare una nuova categoria di lusso nel mondo bancario digitale.

Revolut, l’apprezzata piattaforma finanziaria con un seguito globale di 30 milioni di utenti, ha presentato la sua più recente innovazione: il piano di abbonamento Ultra. Questo esclusivo servizio, attualmente desiderato da oltre 430.000 persone in lista d’attesa in Regno Unito ed Europa, fornisce benefici ineguagliabili e si propone di rivoluzionare il concetto di lusso nel settore bancario.

Il punto di forza del piano Ultra è la nuova carta Revolut, un connubio di eleganza e funzionalità che rappresenta un salto evolutivo nel concetto di stile di vita di lusso. La raffinata carta in platino offre una serie di privilegi esclusivi. Gli iscritti al piano Ultra godranno di abbonamenti a collaboratori di prestigio come Financial Times, NordVPN e WeWork, trasferimenti di denaro internazionali illimitati senza costi aggiuntivi, un cashback dell’1,2% con Revolut Pro e un servizio clienti operativo 24/7. Inoltre, tutte le carte Ultra saranno emesse esclusivamente da Mastercard, rafforzando così la collaborazione tra Revolut e Mastercard.

L’offerta Ultra va ben oltre la semplice esclusività bancaria. I suoi membri beneficiano di una copertura per gli acquisti fino a 10.000 euro all’anno per oggetti rubati o danneggiati entro un anno dall’acquisto, un’assicurazione per eventi annullati fino a 5.000 euro e una protezione di rimborso di 600 euro su acquisti idonei effettuati entro 90 giorni dalla transazione.

Revolut Ultra si propone come l’accompagnatore ideale per i viaggiatori. Con accesso illimitato a più di 1.400 lounge aeroportuali globali, servizi di ristorazione di alta qualità e un’assicurazione di viaggio che copre cancellazioni per qualsiasi motivo, Revolut sta alzando il livello di comfort e tranquillità per i viaggi.

I titolari di un abbonamento Ultra possono viaggiare con la sicurezza di essere coperti da un’assicurazione sanitaria e dentale di emergenza globale, inclusa la copertura per gli sport invernali. La copertura di viaggio Ultra comprende anche la franchigia del noleggio auto, perdita o danni al bagaglio, ritardi dei voli e responsabilità personale.

Per i membri Ultra che prenotano alloggi attraverso Revolut Stays, la piattaforma di prenotazione di Revolut, è previsto un cashback del 10%. Inoltre, possono effettuare prelievi bancomat fino a 2.000 euro senza commissioni aggiuntive da Revolut in tutto il mondo.

Un altro vantaggio rilevante dell’abbonamento Ultra è l’accesso a una serie di abbonamenti di brand leader nel loro settore, una proposta unica nel suo genere. Questi includono abbonamenti a Financial Times Premium, tre ingressi mensili con WeWork e un piano completo NordVPN, che, se sfruttati a pieno, hanno un valore totale di oltre 1.700 euro all’anno.

Per gli investitori, Ultra offre anche i migliori limiti di investimento di Revolut, con commissioni sulle criptovalute ridotte allo 0,49% per transazione, rispetto all’1,99% del piano Standard.

Con un costo di 540 euro all’anno in Italia, Ultra offre un insieme di servizi valutato fino a 4.300 euro. I clienti che aderiscono al piano annuale attraverso la lista d’attesa riceveranno un cashback del 5% sugli acquisti effettuati nel primo mese. Successivamente, i clienti Ultra possono guadagnare fino allo 0,1% di cashback in Europa e nel Regno Unito, e l’1% altrove. Inoltre, i lavoratori autonomi e gli utenti Revolut Pro beneficeranno di un cashback dell’1,2% sui pagamenti con la carta Pro.

Con Ultra, Revolut si impegna a portare il lusso nel mondo del banking digitale, offrendo un’esperienza che unisce eleganza, efficienza e servizio.