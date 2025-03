Se state ancora aspettando di poter mettere le mani su una PS5 senza far cadere i vostri risparmi, il 2023 potrebbe essere l’anno giusto. Sony conferma che la carenza è ormai alle spalle. Le scorte aumenteranno drasticamente nelle prossime settimane.

Al CES 2023 di Las Vegas, Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato che la carenza di PS5 sarà presto superata. A conferma delle parole del suo capo, Playstation ha appena confermato la notizia in un nuovo articolo pubblicato sul Playstation Blog.

“A tutti i nostri fan: grazie per la pazienza dimostrata nel momento in cui abbiamo affrontato una domanda senza precedenti per la console PS5 in mezzo a sfide globali. Se state cercando di acquistare una console PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarla presso i rivenditori di tutto il mondo”, ha scritto l’azienda giapponese.

Il brand afferma che i giocatori di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo possono visitare il sito Playstation Direct per acquistare console PS5, giochi e accessori da Playstation.

Sony festeggia i 2 anni della PS5… e annuncia Uncharted 5?

Parallelamente, Sony sta riferendo sui lanci recenti e imminenti, come il DualSense Edge, il controller “Pro” della PS5 e, naturalmente, il PS VR2, il nuovo headset per la realtà virtuale dell’azienda (previsto per il 22 febbraio con circa 30 giochi).

Tramite questo post sul blog, il produttore ha anche colto l’occasione per svelare una nuova campagna promozionale chiamata Live From PS5. Lo spot ha la forma di una clip di fake news durante la quale i giornalisti sono immersi nei mondi dei più grandi successi della console, come Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok o ancora Stray, Gran Turismo 7 e Returnal, solo per citarne alcuni.

Si noti che questa clip è più sorprendente di quanto sembri. Se è relativamente facile individuare tutti i giochi citati in questa clip, alcuni estratti hanno attirato la nostra attenzione. In particolare quella in cui vediamo una giovane ragazza avventurarsi in una grotta buia e avvicinarsi a un antico manufatto con la torcia in mano. Secondo diversi siti web e influencer, potrebbe trattarsi di un teaser di Uncharted 5, di cui si vocifera da tempo.

Chi è questa ragazza? Forse Cassie, la figlia di Nathan Drake? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.