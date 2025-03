Scopriamo la storia affascinante dietro il nome Google Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Big G ispirato alla costellazione dei gemelli e al programma spaziale Gemini della NASA.

Gemini è stato menzionato per la prima volta al Google I/O 2023, quando Google ha condiviso brevemente che il suo primo modello multimodale nativo era in fase di sviluppo e mostrava già capacità uniche. Un anno dopo, i modelli di Gemini AI sono stati integrati in Search, Ads, Workspace, Pixel e molti altri prodotti, comprese alcune delle più grandi innovazioni presentate sul palco del Google I/O 2024.

Poiché Gemini continua a farsi conoscere, è interessante scoprire l’origine del suo nome. Il team di Google DeepMind ha condiviso la storia dietro la scelta del nome “Gemini“.

Inizialmente, il progetto aveva un titolo provvisorio: “Titano“, come la luna più grande di Saturno. Jeff Dean, co-capo tecnico di Gemini, non era un grande fan di quel nome, ma gli ha dato un’idea per un nome radicato nello spazio. “Gemini“ in latino significa “gemelli“. In astronomia, è una costellazione associata ai gemelli mitologici greci Castore e Polluce, da cui prendono il nome le due stelle più luminose. Il significato del nome del modello di intelligenza artificiale è duplice.

Una delle caratteristiche principali del segno zodiacale dei Gemelli è una personalità dalla doppia natura, capace di adattarsi rapidamente, entrare in contatto con un’ampia gamma di persone e vedere le cose da più prospettive. Questi temi si adattano perfettamente a ciò che stava accadendo a Google in quel periodo.

Per quasi un decennio, DeepMind e il team Brain di Google Research sono stati responsabili di importanti scoperte nel campo dell’IA, tra cui il deep learning su larga scala, l’apprendimento per rinforzo profondo e AlphaGo, l’architettura Transformer che è alla base di quasi tutti i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Nell’aprile del 2023, i team hanno unito le forze per formare Google DeepMind, riunendo il loro talento nell’IA, la potenza di calcolo e le risorse sotto un unico team.

La prima missione del team è stata lanciare una serie di modelli di intelligenza artificiale potenti e multimodali. “L’iniziativa Gemini è nata perché volevamo avvicinare i nostri team che lavoravano alla modellazione linguistica”, racconta Jeff. “L’aspetto gemellare del nome ‘Gemini’ era perfetto. I gemelli qui sono i membri del team legacy Brain e del team legacy DeepMind, che hanno iniziato a lavorare insieme su questo ambizioso progetto di modello multimodale”.

L’altra ispirazione per il nome è legata allo spazio: il primo programma moonshot della NASA, il Programma Gemini, durato dal 1965 al 1968. Questo programma spaziale è stato il ponte tra le missioni Mercury, che hanno dimostrato che gli esseri umani potevano sopravvivere nello spazio, e Apollo, che ha portato la prima persona sulla luna. Il Programma Gemini ha portato nello spazio 10 equipaggi e ha realizzato imprese storiche e straordinarie, come la prima passeggiata spaziale statunitense e il primo collegamento di due veicoli spaziali nell’orbita terrestre.

L’IA ha il potenziale per risolvere alcune delle più grandi sfide del mondo, con scoperte importanti per l’umanità come lo sbarco sulla luna. I modelli Google Gemini rappresentano un passo avanti fondamentale e continueranno a raggiungere le stelle in modo sicuro e responsabile.

Qualunque sia il futuro, l’era Google Gemini è appena iniziata. A dicembre, Google ha lanciato Gemini 1.0 in tre dimensioni: Ultra, Pro e Nano. Qualche mese dopo è stato introdotto il modello 1.5 Pro e recentemente è stato annunciato un nuovo modello 1.5 Flash. Dal suo lancio a dicembre 2023, Gemini è stato integrato in miliardi di dispositivi e utilizzato da centinaia di migliaia di sviluppatori e aziende attraverso l’API di Gemini.