La qualità dei risultati di ricerca Google sta peggiorando? La colpa potrebbe essere della SEO, dell’intelligenza artificiale e di Google stesso. Ecco perché la ricerca come la conosciamo potrebbe avere i giorni contati e come potrebbe evolversi il futuro.

La ricerca Google, così come la conosciamo, e persino internet stesso, potrebbero avere i giorni contati e potremmo assistere all’inizio della fine. Pensateci: anche voi avete avuto l’impressione che le ricerche su Google stiano peggiorando e che sia sempre più difficile trovare ciò che cercate?

Non si tratta di un’esperienza individuale. Ho perso il conto di quante volte un amico ha commentato che non riesce più a trovare nulla su Google e che le informazioni sono sempre più nascoste. Le lamentele si accumulano e vanno dal numero di annunci pubblicitari visualizzati come risultati – “occupano metà della pagina” – al numero di siti che ripetono le stesse informazioni, ma che il più delle volte non forniscono ciò che si sta cercando.

Sappiamo chi sono i colpevoli, o almeno ne abbiamo un’idea. E visto che siamo qui per dare un nome ai colpevoli, ne nominiamo almeno tre: SEO, intelligenza artificiale (AI) e Google stesso. Ma andiamo con ordine.

Cos’è la SEO e come funziona

La SEO (Search Engine Optimisation) può essere definita come un insieme di tecniche di posizionamento che cercano di migliorare la posizione dei siti web sui motori di ricerca come Google, Bing e simili. Ma nonostante la definizione, la SEO esiste da molto tempo. In effetti, fin dagli albori di internet ci sono state persone che si sono concentrate sul tentativo di manipolare le ricerche e fin dall’inizio ci sono state persone che hanno condannato coloro che lo facevano, dichiarando la fine della sua utilità.

Agli albori del web, il posizionamento delle pagine funzionava in modo diverso. I motori di ricerca dell’epoca elencavano le pagine solo in base a quante volte un determinato termine compariva sul sito e nei suoi tag. Cosa facevano quindi i professionisti SEO dell’epoca? Riempivano i loro siti di parole chiave e inviavano i loro URL ai motori di ricerca, sperando di ottenere un posizionamento migliore. In questo modo, avrebbero ottenuto più clic e, di conseguenza, più soldi.

Ma come potete immaginare, questo comportamento peggiorava di molto la qualità dei risultati e gli utenti, così come i ricercatori, si lamentavano di come questi atteggiamenti degradassero e rendessero inutili i motori di ricerca.

Google: dall’ascesa alla “caduta”

È in questo contesto che è emerso Google. Alla fine degli anni ’90, l’azienda è entrata in scena e ha cambiato completamente il gioco, modificando il modo in cui i siti web venivano classificati. Da quel momento in poi, i siti sarebbero stati classificati in base al numero di link provenienti da altri siti, considerando ogni link come un “voto di fiducia in più” per il dominio, che attestava la qualità del contenuto.

Ma come potete immaginare, è successo l’ovvio. Gli operatori SEO dell’epoca si adattarono rapidamente e nacque un mercato secondario dei link. Aziende nelle Filippine e in India generarono migliaia di link da reti di blog a siti web, aggirando le classifiche che erano state create. Si scatenò una vera e propria lotta al gatto e al topo, che dura ancora oggi. Google rilascia aggiornamenti al motore di ricerca, cercando di risolvere i problemi di ranking, e alcuni professionisti SEO cercano di trovare la prossima falla nell’algoritmo, esercitando un’influenza sulle ricerche e, di conseguenza, guadagnando di più.

Ma prima di attaccarci, sottolineiamo che questa non è una generalizzazione dei professionisti SEO, ma piuttosto un’istantanea delle “cattive pratiche” di alcuni di loro. Riconosciamo che una buona parte dei professionisti si occupa di aumentare la velocità di caricamento delle pagine e di riscrivere i testi, producendo contenuti secondo le linee guida di Google. Dopotutto, Google cerca siti da leggere per gli esseri umani, non per le macchine. Ma non possiamo trascurare il fatto che molti sono solo dei truffatori, che applicano tecniche di posizionamento che rovinano la facilità di ricerca.

La caduta potrebbe non arrivare mai

Su questo ring di combattimento, Google si è affermata come riferimento assoluto nella ricerca su internet e ha detronizzato decine di concorrenti nel corso della sua esistenza. Quindi dire che il motore di ricerca dell’azienda finirà potrebbe essere un’esagerazione. Google è oggi una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, leader del mercato su diversi fronti, e la storia stessa gioca a favore dell’azienda.

Dopo tutto, le crisi e gli allarmismi sulla fine della ricerca sul web, Google compreso, non sono un’esclusiva di oggi, come abbiamo già chiarito. Alcuni sostengono addirittura che i risultati di ricerca siano attualmente i migliori che l’azienda abbia mai offerto, poiché una possibile curatela da parte dell’algoritmo sta affinando i risultati al fine di prevenire la diffusione di fake news. Lo strumento ha preso in considerazione fattori diversi dalla semplice popolarità delle pagine.

In qualche modo, autorità, affidabilità, esperienza e conoscenza vengono misurate dall’algoritmo di ricerca, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti legati alla consulenza legale, sanitaria e finanziaria, e questo ha un impatto diretto sui risultati visualizzati. Ma anche questo può contribuire al problema. Questi risultati possono avallare solo una visione istituzionale e cancellare il dibattito su altri argomenti. Gli attuali risultati curati dall’intelligenza artificiale che appaiono in cima alla ricerca potrebbero addirittura rafforzare questa autorità istituzionale. In fin dei conti, le informazioni controllate da un’azienda privata saranno sempre subordinate agli obiettivi finanziari dell’azienda stessa.

Google stesso come problema

Questa visione può essere in qualche modo rafforzata dal comportamento dell’azienda stessa. Dopotutto, non è raro che facendo una ricerca Google i primi risultati siano link sponsorizzati e video di YouTube, anch’esso di proprietà di Google, che vede crescere il proprio fatturato con ogni pubblicità mostrata.

Ma voglio essere chiaro: non sono contrario al guadagno di Google. Il problema, a mio avviso, è la dose elevata di questi link sponsorizzati e l’offerta forse esagerata (e unica) di video dalla propria piattaforma. Che ci piaccia o no, queste azioni rendono difficile trovare risultati organici e pertinenti. E l’offerta esclusiva di YouTube potrebbe far rientrare l’azienda in un tentativo di oligopolio, ma questo non è l’argomento per ora.

Il problema delle IA

Mentre Google può dosare la quantità di pubblicità e regolarsi in qualche modo per visualizzare i risultati di altre piattaforme video, non può controllare l’intelligenza artificiale. Sebbene l’azienda sia un importante investitore e ricercatore in questo campo, le IA rappresentano un grosso problema per la ricerca Google. Ecco lo scenario: prima, per posizionare bene la propria pagina nella ricerca, qualcuno a caccia di clic doveva generare decine o addirittura centinaia di pagine di contenuti. Questi contenuti dovevano essere scritti da zero con una certa conoscenza del vocabolario o, nel peggiore dei casi, copiati da una fonte.

Oggi, con le intelligenze, chiunque può semplicemente copiare il titolo di un articolo e chiedere a ChatGPT di scrivere un nuovo testo con lo stesso tema e un certo numero di parole. Poi basta lanciare quel testo online e, con un po’ di conoscenza SEO, classificare bene la pagina. Vi rendete conto del problema? Con un po’ di automazione, questo potrebbe inquinare centinaia o addirittura migliaia di risultati di ricerca Google con contenuti generati esclusivamente dall’intelligenza artificiale, che garantisce zero assertività e rende più difficile la ricerca.

“Ma altre intelligenze possono già identificare i contenuti scritti dall’IA”. È un’affermazione relativamente comune, ma non necessariamente corretta. Avete mai provato a dare a ChatGPT un testo scritto da voi e a chiedergli se è stato generato dall’IA? Probabilmente risponderà di “Sì”. Scherzi a parte, così come si evolvono gli strumenti in grado di identificare, anche quelli che scrivono sono in costante evoluzione, e questo di per sé rende il processo dubbio e inevitabilmente rende più difficile il lavoro di Google.

Certo, tutto questo potrebbe essere mitigato dall’attuale tentativo dell’azienda di definire autorevolezza, affidabilità e competenza di pagine e articoli, ma in quest’ottica torniamo a un problema familiare: la “mancanza di risultati” e l’incapacità di presentare più facce dello stesso problema a causa della necessità di definire una visione istituzionale.

La necessità di reinventarsi

I risultati della ricerca Google sono migliori se, nella pratica, le persone non la pensano così. In realtà, questa esigenza si concretizza al meglio con il cambiamento di abitudini osservato nell’attuale generazione. La generazione Z, che corrisponde ai nati tra il 1997 e il 2010, ad esempio, non vede più Google come fonte principale di ricerca. Scelgono di cercare su TikTok, soprattutto quando si tratta di recensioni di prodotti ed esperienze. Dicono che è più difficile trovare contenuti fatti di pura intelligenza artificiale pubblicati solo per ingannare lo spettatore e sottolineano che i risultati presentati sembrano più legittimi.

Per coloro che insistono su Google, indipendentemente dall’età, il comportamento più ricorrente è stato quello di tornare ai forum e ai social network. A causa della scarsa fiducia nei contenuti offerti dalle prime pagine di ricerca Google, molti hanno cercato commenti scritti da persone che hanno affrontato lo stesso problema o che hanno già vissuto una situazione simile. Di conseguenza, le ricerche con “termine + Reddit”, ad esempio, stanno diventando sempre più comuni.

Il futuro

Per rimanere rilevante, Google deve trovare un modo efficace per contrastare i risultati con i contenuti generati dall’intelligenza artificiale e guidati dalla SEO, riaffermando al contempo il suo impegno a fornire risultati plurali e relativamente neutrali. Il tutto senza distruggere il proprio modello di business. Ma la verità è che non esistono soluzioni facili a problemi difficili.

Sebbene la storia avvantaggi l’azienda, fa anche il suo gioco, quindi forse stiamo per assistere alla nascita di un grande esponente che detronizzerà Google nel suo stesso business, proprio come l’azienda ha fatto con i suoi concorrenti alla fine degli anni Novanta. Tuttavia, non possiamo dire che Google rimarrà inattivo.