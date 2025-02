Cattive notizie per gli abbonati Netflix, il gigante del VOD ha dichiarato che presto accelererà la fine della condivisione degli account sulla sua piattaforma.

All’inizio di quest’anno, Netflix ha ufficialmente posto fine alla condivisione degli account per gli utenti che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, ma questa nuova politica non è stata implementata per tutti. Per il momento sono interessati solo alcuni Paesi e, mentre la stessa misura sarebbe dovuta arrivare in primavera in Italia, Netflix ha improvvisamente ritardato la sua applicazione in tutto il mondo.

Questo ritardo, annunciato negli ultimi risultati della società, potrebbe aver contribuito alle difficoltà dell’azienda nell’aumentare il numero di abbonati nel trimestre di marzo, ma è probabile che Netflix recuperi in fretta, dato che intende dare presto una svolta alla condivisione delle password.

Netflix vieterà la condivisione degli account da questa estate

Nella sua lettera agli azionisti per il primo trimestre, che coincide con la pubblicazione degli utili, Netflix ha dichiarato di aver “spostato il lancio della condivisione a pagamento al secondo trimestre rispetto alla fine del primo trimestre” a causa degli aggiustamenti del programma.

Ciò significa che la condivisione a pagamento della password sarà ufficialmente implementata nel secondo trimestre, entro la fine di giugno. Questo dovrebbe riguardare solo gli abbonati statunitensi, e può darsi che Netflix dia un po’ più di respiro all’Italia.

Gli abbonati a Netflix che condividono le proprie password con persone al di fuori del proprio nucleo familiare dovranno pagare per ogni account secondario. Si noti che nei Paesi in cui la condivisione a pagamento è già stata implementata, solo gli abbonati Standard o Premium possono aggiungere altri membri, fino a un limite di due per account. Se si tenta di violare questo limite, si verrà bloccati dalla piattaforma e si chiederà di aprire un proprio account con la possibilità di trasferire il proprio profilo.