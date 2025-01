Un utente di Reddit riporta un incidente di surriscaldamento con un cavo generico su iPhone 15 Pro Max, mettendo in luce i rischi associati all’uso di accessori non certificati e la necessità di una scelta consapevole.

Il passaggio dell’iPhone 15 Pro Max dalla porta Lightning proprietaria di Apple all’USB-C ha rappresentato un importante cambiamento per gli utenti, consentendo loro di ricaricare la batteria e trasferire dati con qualsiasi accessorio dotato di connettore universale. Tuttavia, una recente segnalazione su Reddit potrebbe sollevare dubbi sull’uso di cavi “generici” per la ricarica dei dispositivi.

Domenica 24, un utente identificato come NoisilyMarvellous su Reddit ha condiviso un’esperienza preoccupante: usando un cavo generico – non prodotto o certificato da Apple – per ricaricare il suo iPhone 15 Pro Max durante la notte, ha scoperto che il cavo si era surriscaldato, fondendo parte della plastica e lasciando ustioni sulle sue dita.

L’utente ha descritto che, nel rimuovere il caricabatterie, ha notato che parte della plastica si era fusa, lasciando segni di bruciature sul dispositivo e causando l’incastro della parte metallica del connettore nel telefono. Inizialmente, non sono stati forniti dettagli specifici sull’accessorio utilizzato.

In un commento successivo, che ha ricevuto centinaia di recensioni negative, l’utente ha rivelato che il cavo utilizzato era un accessorio generico acquistato su Amazon, senza specificare il marchio. Questa rivelazione ha indotto altri partecipanti al forum a sospettare che il problema fosse legato alla dubbia provenienza del cavo.

Tra le aziende affidabili nel campo degli accessori per iPhone vi sono quelle certificate nel programma “Made for iPhone” (MFi) di Apple. Questo programma garantisce che “un accessorio elettronico sia stato progettato specificamente per l’iPhone e sia stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali di Apple”, come indicato sulla pagina di supporto dell’azienda.

Per assicurare un acquisto sicuro degli accessori, è consigliato ai consumatori di verificare la reputazione del produttore. Anche nel caso di prodotti di marche affidabili, è fondamentale monitorare la temperatura durante la ricarica. Temperature eccessivamente elevate possono danneggiare la batteria e, nei casi più gravi, provocare incendi.