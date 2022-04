L’azienda cinese BOE avrebbe siglato un accordo con il gigante tecnologico di Cupertino Apple per la produzione del display dell’iPhone 14. L’accordo dovrebbe valere 50 milioni di yuan (7,75 milioni di dollari) e vedrà BOE produrre fino a un quarto dei display OLED per iPhone 14. BOE è il principale produttore cinese di OLED e il secondo al mondo dopo Samsung.

BOE fornirà i pannelli da 6,1 pollici che saranno presenti solo nei modelli standard di iPhone 14. I modelli superiori della prossima serie iPhone 14 sono esclusi dall’accordo. Questi modelli superiori (iPhone 14 Pro, Max, ecc.) saranno ancora forniti da LG e Samsung.

Il nuovo business è una manna per BOE che entra per la prima volta nella linea di produzione dell’iPhone. BOE comunque ha già una partnership funzionale con Apple per la produzione di versioni sostitutive degli attuali modelli e pannelli per i vecchi iPhone.

BOE ha anche riferito di aver fatto un’incursione nella produzione di iPad e MacBook e che fornirà pannelli OLED per iPad e MacBook di prossima generazione. La nuova partnership Apple-BOE vedrà BOE espandere il suo stabilimento di Sichuan per soddisfare la domanda, oltre a dotarlo dei requisiti necessari.

BOE sta cavalcando l’onda di una performance molto forte nello sviluppo e nella produzione di pannelli OLED nell’ultimo anno ed ha avuto un aumento del 60% nella produzione di OLED l’anno scorso, cementando la sua posizione di leader nel mercato.