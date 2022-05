Google Documenti, il popolare strumento di modifica del testo dell’azienda, ha ricevuto mercoledì un nuovo aggiornamento discreto che offre una funzionalità di benvenuto per coloro che cercano maggiore agilità nella formattazione dei propri documenti. L’applicazione consentirà di selezionare contemporaneamente diverse parti del testo.

Con questo miglioramento, gli utenti saranno in grado di selezionare più frammenti in diverse parti del documento ed eseguire la formattazione, ad esempio aumentando o diminuendo la dimensione del carattere, più rapidamente, il che dovrebbe “eliminare la necessità di modifiche ripetitive e aumentare la produttività complessiva”, secondo al Google.

Per selezionare più frammenti di testo, usa la stessa scorciatoia offerta da Microsoft Word e LibreOffice Writer. In Windows, basta effettuare la prima selezione desiderata, tenere premuto il tasto “Ctrl” ed effettuare le altre selezioni desiderate. Su Mac il processo è lo stesso, ma è necessario tenere premuto il tasto “Command”.

Vale la pena ricordare che, poiché dipende dall’uso di una tastiera, questa funzionalità è disponibile solo per la versione web di Docs. L’ app per Android, iOS e iPad non è supportata.

L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti i clienti di Google Workspace e gli utenti precedenti di G Suite Basic e Business. Secondo il Big Tech, la funzione sarà distribuita da mercoledì 25 maggio e raggiungerà tutti i membri idonei della piattaforma nelle prossime settimane.

Google ha presentato numerosi miglioramenti a Workspace in occasione dell’evento I/O 2022 , inclusi strumenti basati sull’intelligenza artificiale e livelli di sicurezza aggiuntivi per proteggere i documenti degli utenti in mezzo alla crescente diffusione del malware.

