Una start-up cinese presenta un nuovo tipo di batteria rivoluzionaria. Potrebbe garantire un’autonomia fino a 1000 km, indipendentemente dalla temperatura esterna.

Secondo molti esperti, le auto elettriche con la maggiore autonomia al momento sono la Model S e la Model 3 di Tesla. Mentre la Nissan Leaf può percorrere fino a 385 km con una sola carica, le auto americane possono percorrere fino a 600 km senza doversi fermare in un punto di ricarica. Questa è solo la teoria, perché come ogni proprietario di un’auto elettrica può testimoniare, la capacità della batteria di un’auto elettrica può diminuire drasticamente con il freddo.

Greater Bay Technology presenta una batteria elettrica chiamata Phoenix, basata su materiali superconduttori. Una tecnologia integrata nell’involucro riscalda la batteria da -20°C a 25°C in sei minuti, garantendole prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica. In un’intervista a Bloomberg, Huang Xiangdong, presidente dell’azienda, ha dichiarato: “La batteria Phoenix non affronta solo i lunghi tempi di ricarica dei veicoli elettrici, ma anche altri problemi. Che faccia caldo o freddo, l’autonomia della batteria Phoenix non ne risentirà”.

Greater Bay è un nuovo arrivato nel settore della produzione di batterie. La start-up vanta una serie di interessanti brevetti. Oltre ad avere un’autonomia di 1000 km, teoricamente sufficiente per andare da Bologna a Reggio Calabria senza fermarsi in una stazione di ricarica, le celle della batteria Phoenix permetteranno di ricaricare l’auto in un tempo inferiore a quello necessario per fare il pieno alla pompa. Secondo i suoi creatori, la batteria sarà in grado di caricarsi da 0 all’80% in sei minuti.

L’azienda dispone già della tecnologia delle celle a ricarica iperveloce, che si riempiono “in 15 minuti, per un’autonomia media di 500 km con un caricatore sufficientemente potente”. Questa tecnologia è presente nella LX Plus di Aion e questo tipo di batteria potrebbe trovare spazio nei veicoli Tesla. Greater Bay sarebbe in trattativa con Elon Musk.