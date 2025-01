Apple presenta un ricorso all’ITC per revocare il divieto di vendita negli USA degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2, sottolineando l’importanza strategica degli smartwatch per il colosso tecnologico.

Apple si sta mobilitando legalmente per contrastare il divieto di vendita negli Stati Uniti degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Questa azione legale è emersa da recenti documenti del tribunale, con Apple che ha presentato un ricorso alla International Trade Commission (ITC), cercando di revocare il divieto e richiedendo una sospensione d’emergenza fino alla decisione sulle riprogettazioni proposte per entrambi i modelli di smartwatch.

In una dichiarazione a Reuters, Apple ha espresso la sua intenzione di “prendere tutte le misure necessarie” per riportare gli smartwatch sugli scaffali dei negozi statunitensi. L’appello presentato è parte integrante di questa strategia. La questione è stata sollevata anche al Presidente Biden, ma senza successo, con Apple che sperava in un veto presidenziale. Nonostante il divieto sia entrato ufficialmente in vigore oggi, Apple ha iniziato a ritirare gli smartwatch dai suoi negozi digitali e fisici già la scorsa settimana.

Nel documento presentato, Apple sostiene che subirà un “danno irreparabile” se il divieto dovesse continuare. La U.S. Customs and Border Protection deciderà sulle versioni ridisegnate degli smartwatch il 13 gennaio.

Il conflitto ha avuto origine quando l’ITC ha determinato che Apple aveva violato una tecnologia brevettata per il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, di proprietà della società di tecnologia sanitaria Masimo. Apple ha tentato di correggere il software prima dell’entrata in vigore del divieto, ma ITC e Masimo hanno stabilito che il problema riguarda l’hardware, in particolare il sensore, rendendo insufficienti le correzioni software. Di conseguenza, Apple si sta impegnando nella riprogettazione dei sensori per i due modelli di smartwatch. L’Apple Watch SE, non avendo il sensore di ossigeno nel sangue, non è soggetto al divieto.

Masimo ha denunciato Apple nel 2021 per le presunte violazioni di brevetto e ha accusato l’azienda di sottrarre dipendenti esperti nelle tecnologie di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Un accordo finanziario tra le due aziende potrebbe porre fine alla disputa. Per i consumatori in cerca degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2, questi rimangono disponibili in altre parti del mondo, dato che il divieto riguarda solo gli Stati Uniti. È ancora possibile acquistarli da rivenditori terzi negli Stati Uniti fino all’esaurimento delle scorte, ma non direttamente da Apple.

Le vendite degli Apple Watch rappresentano circa la metà del mercato globale degli smartwatch, sottolineando il significato strategico di questi dispositivi per Apple. La dichiarazione dell’azienda che il divieto causerà “danni irreparabili” evidenzia la gravità della situazione per il gigante tecnologico, che sta affrontando una sfida legale e commerciale di notevole portata.