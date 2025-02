Microsoft sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la sua Xbox Series X/S, ma anche per la sua Xbox One. Si tratta di una soluzione ecologica, che mira a ridurre il consumo di energia. Ad esempio, i download saranno lanciati in fasce orarie specifiche per utilizzare le energie rinnovabili.

L’industria dei videogiochi non è assolutamente la più ecologica. Tuttavia, molti operatori del settore stanno cercando di impegnarsi per ridurre l’impatto ambientale di questa attività ricreativa. È il caso di Microsoft con un nuovo aggiornamento dedicato alla Xbox.

Questo aggiornamento è destinato a tutte le Xbox, sia della serie X/S che della One. È disponibile da oggi per i Microsoft Insider. La nuova versione introduce tre nuove funzioni per ridurre il consumo di energia della macchina.

La Xbox Series X è una console ecologica?

Il primo riguarda i download. Come in Windows 11, ora vengono eseguite nelle ore non di punta (se l’utente non le lancia manualmente). Collegata a Internet, la macchina analizza i dati regionali per scaricare utilizzando energia rinnovabile. Un modo per ridurre le emissioni di carbonio.

In secondo luogo, le console si spengono automaticamente quando non vengono utilizzate. Questo riduce drasticamente il consumo di energia rispetto alla modalità standby. Tuttavia, le console non sono completamente spente, poiché è possibile riprendere da dove si era interrotto riaccendendole (anche se l’accensione richiede più tempo). Inoltre, in questa modalità vengono scaricati gli aggiornamenti automatici. Non perdiamo molto rispetto alla modalità standby ma non è possibile attivare la Series X da remoto.

Infine, la terza novità riguarda i tempi di attività. Gli utenti che desiderano mantenere la modalità di sospensione possono attivarla. Ciò significa che la console entrerà in questa modalità a orari specifici (manuali o definiti dall’AI a seconda delle abitudini) ed è possibile avviarla da remoto. Al di fuori delle fasce orarie, passa in modalità di arresto.

Tre nuove funzionalità, quindi, che intendono contribuire a rendere le Xbox meno inquinanti, ma anche a migliorare l’immagine Microsoft. L’ecologia, per quanto importante, sembra essere diventata oggi un elemento di marketing a sé stante, con le aziende tecnologiche di tutto il mondo che apparentemente concentrano la loro comunicazione su questo tema. Un paradosso, visto che si tratta di una delle industrie più inquinanti al mondo. Ma se questi gesti, come questo aggiornamento di Xbox, sono piccoli passi nella giusta direzione, perché non farlo?