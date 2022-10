Microsoft non dovrebbe rilasciare Windows 12 fino al 2024 ma l’azienda ha finito per far trapelare la possibile interfaccia finale del sistema operativo durante una presentazione alla conferenza Ignite.

Il sito web di Windows Central è riuscito a catturare l’immagine e poi a ricostituirla per migliorarne la qualità. Il cambiamento principale che può essere visto è che la barra delle applicazioni dovrebbe diventare fluttuante.

Inoltre, non riempie più l’intera parte inferiore dello schermo e ciò dovrebbe indurre Microsoft a spingere le informazioni su data, ora e icona di sistema in alto a destra.

I dettagli meteo sono a sinistra, mentre la scheda di ricerca può essere centrata.

In termini generali, per quanto possa rappresentare un cambiamento considerevole rispetto a quello che abbiamo attualmente in Windows 11, questa nuova interfaccia viene anche paragonata a quella macOS di Apple.

È innegabile che la barra inferiore fluttuante sia molto simile al dock di sistema di Apple, mentre anche lo spostamento delle informazioni di sistema nell’angolo superiore è qualcosa che esiste in macOS da molto tempo.

Fonti Microsoft affermano che questa interfaccia non è ancora la versione definitiva e che molto può cambiare fino all’arrivo di Windows 12, ma l’intenzione dell’azienda è quella di raggiungere uno standard universale per migliorare l’esperienza sui dispositivi con display touchscreen.

Windows 8 era molto incentrato sul touch e Windows 10 era molto incentrato sul mouse. Windows 11 cerca di trovare un equilibrio, ma si inclina ancora di più verso il mouse e lascia il touch in background.

Per ora, non c’è una posizione ufficiale da parte di Microsoft. Quindi è solo una voce. Nel corso del tempo avremo ulteriori dettagli sul futuro sistema operativo Windows 12, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

