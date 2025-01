Samsung è il più grande fornitore di schermi OLED al mondo e, per dimostrare la popolarità dei suoi display, l’azienda sudcoreana ha lanciato un sito web chiamato OLED Finder, dove è possibile selezionare il proprio smartphgone e scoprire se utilizza uno schermo Samsung con questa tecnologia.

Samsung ha pubblicato un nuovo sito web per aiutare tutti a scoprire se i loro prodotti sono dotati di tecnologia OLED Samsung. Il sito si chiama OLED Finder e include dispositivi prodotti da Samsung Electronics e da altri brand come OPPO, ASUS, Xiaomi e altri brand OLED Finder è in fase beta e per ora il suo motore di ricerca è limitato a 700 modelli di smartphone di otto marche diverse. Tuttavia, Samsung Display afferma di voler espandere le capacità del nuovo sito OLED Finder per aiutare gli utenti a identificare se i computer portatili e i tablet sono dotati di pannelli OLED prodotti da Samsung.

È possibile visitare direttamente il sito web OLED Finder, ma è bene tenere presente che si trova in fase beta, quindi è possibile che si verifichino piccoli problemi. Al momento in cui scriviamo, la ricerca di dispositivi di altri brand non sembra funzionare. Quindi, se state cercando di scoprire se un iPhone è dotato di un display OLED Samsung, al momento potreste non riuscirci. Ma siamo sicuri che Samsung risolverà questi problemi e migliorerà il Finder col tempo.

Samsung afferma che il 70% degli smartphone che utilizzano pannelli OLED utilizzano tecnologie Samsung. L’azienda è il più grande fornitore di OLED al mondo, con una quota di mercato del 70%, ma non è l’unico produttore di pannelli OLED. Lo scopo del sito OLED Finder è quindi quello di “fornire informazioni più accurate ai consumatori che cercano prodotti OLED Samsung di qualità superiore”.

È un’idea intelligente, OLED Finder può essere uno strumento molto utile per i potenziali acquirenti di smartphone. E il sito web sarà ancora più utile quando verranno aggiunti i tablet e i portatili. Samsung non ha rivelato quando ciò avverrà esattamente, ma con i laptop OLED che stanno diventando sempre più popolari e con gli OEM Android che si stanno interessando un po’ di più ai tablet, le funzionalità estese di OLED Finder saranno ben accette.