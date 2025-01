Samsung ha annunciato l’intenzione di investire ben 230 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni per potenziare la propria attività di produzione di chip semiconduttori. Con questo investimento, l’azienda sudcoreana intende costruire in Corea del Sud la più grande fabbrica di chip semiconduttori del mondo. Questo piano rientra nella visione del governo sudcoreano di potenziare l’industria nazionale dei chip.

Samsung ha annunciato l’intenzione di investire 230 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni per espandere la propria produzione di chip. Con questo imponente investimento, l’azienda sudcoreana costruirà in patria la più grande fabbrica di semiconduttori del mondo. Questo piano rientra anche nella visione del governo di dare impulso all’industria nazionale dei chip. In Corea del Sud, Samsung intende costruire cinque fabbriche di semiconduttori. Il governo sudcoreano ha dichiarato che l’investimento dell’azienda attirerà più di 150 aziende per lo sviluppo di materiali, attrezzature per la produzione di chip, progettazione e ricerca e sviluppo di semiconduttori.

Altre filiali di Samsung, come Samsung Display e Samsung SDI, prevedono di investire 60,1 trilioni di KRW nei prossimi 10 anni per espandere lo sviluppo di display e batterie. Il governo sudcoreano, nel frattempo, ha rivelato un piano di investimenti da 383 miliardi di dollari, oltre a incentivi fiscali. L’obiettivo principale è quello di aumentare la competitività di settori ad alta tecnologia come le batterie, gli schermi e i semiconduttori, puntando a migliorare il business del Paese.

Oltre agli investimenti di Samsung nel settore, il governo sudcoreano investirà anche 19,17 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per sviluppare settori avanzati come l’intelligenza artificiale. Il piano arriva dopo che altri Paesi hanno rafforzato la competitività nel settore, come l’India e gli Stati Uniti, che hanno iniziato a offrire incentivi fiscali per attrarre grandi investimenti nell’industria dei chip.