Le voci suggeriscono che la lineup Galaxy S24 utilizzerà nuovamente un chipset Qualcomm personalizzato che dovrebbe essere ilo Snapdragon 8 Gen 3.

Per la prima volta nella storia, Samsung utilizzerà un chipset Qualcomm Snapdragon in tutti i suoi smartphone con la serie Galaxy S23 venduti in tutto il mondo. Questo cambiamento arriva dopo anni di delusioni con i suoi processori Exynos. Tuttavia, Samsung non utilizzerà lo stesso chip Snapdragon di tutti gli altri. Infatti il gigante sudcoreano utilizzerà una versione con clock più elevato dello Snapdragon 8 Gen 2 nel Galaxy S23, e non sarà l’ultima volta che lo farà. Si dice che Samsung continuerà a utilizzare versioni speciali dei chipset Snapdragon nei suoi smartphone top di gamma anche in futuro. Il chipset all’interno del Galaxy S23 si chiamerebbe “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy” e l’azienda utilizzerà il chipset della serie Snapdragon For Galaxy anche nella serie Galaxy S24. L’informatore Yogesh Brar sostiene che Samsung continuerà a utilizzare i processori Snapdragon For Galaxy fino a quando i chipset interni non saranno sufficientemente buoni da essere all’altezza delle loro controparti Snapdragon.

Se non lo sapete già, i chipset Exynos di Samsung non sono stati abbastanza buoni negli ultimi anni. Le prestazioni sono sempre state inferiori a quelle dei chipset Snapdragon della concorrenza e hanno avuto problemi con carichi di lavoro sostenuti e prestazioni, con una conseguente minore durata della batteria. Così, la divisione smartphone Samsung MX ha creato un proprio team di ingegneri per progettare processori su misura per gli smartphone Galaxy di fascia alta. Secondo quanto riferito, il primo chip della nuova unità debutterà con la lineup Galaxy S25 nel 2025. Fino a quando questo chipset non sarà pronto, l’azienda sudcoreana potrebbe utilizzare versioni con clock più elevati dei chip Snapdragon. Ciò potrebbe significare che gli acquirenti di Galaxy non si lamenteranno delle prestazioni e della durata della batteria dei loro smartphone. E quando Samsung riporterà finalmente il suo chipset interno, dovrà essere migliore del processore Snapdragon concorrente per giustificare la sua esistenza. Qualcomm passerà poi ad altri OEM Android una volta terminato l’accordo con Samsung.

Siete entusiasti del Galaxy S23 con processore Snapdragon 8 Gen 2? Quali sono le vostre aspettative? Raccontateci tutto nei commenti qui sotto.