Con i modelli Blade 16 e Blade 14, insieme a un’anteprima del Blade 18 e il nuovo Razer USB-C Dock, Razer porta innovazione e prestazioni nel settore dei notebook da gaming.

Dopo aver svelato le ultime novità nel settore gaming, Razer ha annunciato al CES 2024 la sua nuova serie di notebook da gaming, presentando due modelli: Blade 16 e Blade 14, oltre a un’anteprima del Blade 18. L’azienda ha inoltre introdotto il Razer USB-C Dock, un hub che fornisce porte aggiuntive agli utenti.

Razer Blade 14, 16 e 18

Il Razer Blade 16 si distingue per essere dotato del primo schermo OLED da 16 pollici al mondo con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il pannello offre una risoluzione Quad HD+, un tempo di risposta di 0,2 ms e una copertura del 100% dello standard DCI-P3. È certificato VESA ClearMR 11000 e HDR500 True Black. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra risoluzioni UHD+ a 120 Hz o FHD+ a 240 Hz.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il Blade 16 è equipaggiato con un processore Intel Core i9-14900HX, con 24 core e funzionalità di overclocking tramite il software Razer Synapse. Include anche una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con una potenza TGP fino a 175W. Il dispositivo è inoltre dotato di core Tensor AI dedicati per le attività di intelligenza artificiale e beneficia della tecnologia NVIDIA Studio, con driver preinstallati per migliorare prestazioni e affidabilità.

Il Razer Blade 14 è il modello più portatile della gamma. Offre un design compatto senza compromettere le prestazioni. Presenta uno spessore di 0,71 pollici e un peso di 1,83 kg. La batteria garantisce un’autonomia fino a 10 ore con una sola carica. Questo modello è equipaggiato con RAM DDR5 aggiornabile e offre connettività avanzata, includendo porte USB-C e supporto al nuovo standard Wi-Fi 7. Le configurazioni interne includono il nuovo processore AMD Ryzen 9 8945HS, compatibile con Windows Studio e Microsoft Copilot. La scheda grafica è la NVIDIA GeForce RTX 4070 per notebook, con un TGP fino a 140W.

Razer ha anche offerto un’anteprima del Blade 18, nella sua versione 2024. Il laptop, che verrà lanciato nel corso dell’anno, sarà dotato di uno schermo da 18 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

Il Razer Blade 18 sarà equipaggiato con connettività Thunderbolt 5, permettendo la connessione simultanea di più schermi da gioco ad alta risoluzione, dispositivi di archiviazione ad alta velocità e dock all-in-one, con una larghezza di banda fino a 120 Gbps. Ulteriori dettagli verranno resi noti in futuro.

Razer USB-C Dock

Il Razer USB-C Dock è un accessorio versatile e portatile, compatibile con laptop e desktop Windows e Mac, oltre che con iPad e Chromebook. È progettato per massimizzare la connettività e offrire agli utenti maggiore versatilità e prestazioni. Dotato di 11 porte, include quattro USB-A, due USB-C, una Gigabit Ethernet, una HDMI, un ingresso audio da 3,5 mm e slot per schede SD e microSD UHS-I.

La sua struttura in lega di alluminio presenta ottimizzazioni termiche per garantire resistenza ed efficienza nella gestione del calore. L’uscita video del dock supporta la risoluzione 4K a 60 Hz, mentre l’uscita audio è compatibile con il suono 7.1 Immersive Surround per contenuti stereo e multicanale. Il dock consente anche di ricaricare computer portatili fino a 85 W.

Prezzi e disponibilità

Il Razer Blade 16 sarà disponibile per la prevendita a partire da lunedì 8 gennaio sul mercato internazionale, con consegne che inizieranno dal 18 gennaio. Il Razer Blade 14 aprirà il periodo di prenotazione il 23 gennaio. Il Dock USB-C è già disponibile all’acquisto tramite i canali ufficiali Razer all’estero.

Non è stato ancora confermato l’arrivo di questi prodotti sul mercato italiano, né la disponibilità del Razer Blade 18. I prezzi suggeriti sono: