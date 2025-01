L’acquisto di uno smartphone o di uno smartwatch Google Pixel comporta uno dei maggiori vantaggi: il programma di aggiornamento. Come per gli orologi Pixel Watch, Google garantisce che i suoi prodotti ricevano patch di sicurezza e correzioni di bug mensili, oltre ad aggiunte trimestrali note come “Feature Drops”.

In un post della Google Community, l’azienda ha annunciato che l’aggiornamento di marzo 2023 è in fase di distribuzione agli utenti di Pixel Watch in tutto il mondo e include tutto ciò che era stato annunciato nel Pixel Feature Drop di marzo. In breve, ciò significa che sono ora disponibili il rilevamento delle cadute, le modalità per il daltonismo e l’audio mono.

Ma questo aggiornamento include anche diverse funzioni non annunciate in precedenza, come una nuova modalità di batteria scarica che consente agli utenti di controllare l’ora anche quando l’orologio è spento e presumibilmente quando la batteria è “scarica”. In altre parole, il Pixel Watch riserverà una piccolissima fetta di batteria per garantire che si possa sempre controllare l’ora toccando la corona, anche quando l’indicatore rosso della batteria è illuminato sullo schermo.

Google ha anche migliorato la sensibilità touch del dispositivo, cosa che senza dubbio aiuterà coloro che hanno scelto una delle migliori protezioni per lo schermo del Pixel Watch per evitare graffi e rotture del vetro. L’Always On Display (AOD) è stato modificato e ora può essere attivato ruotando la corona, anche quando l’AOD è disattivato.

Questo aggiornamento include anche una patch di sicurezza che corregge varie vulnerabilità. Sebbene non includa la patch per la recente vulnerabilità scoperta nei processori Exynos che alimentano i telefoni, il processore Exynos del Pixel Watch non è stato colpito da questo problema. Infine si spera che il problema di alcune persone che hanno riscontrato un ritardo nella suoneria della sveglia quando si va a letto, sia risolto con il prossimo aggiornamento dell’app dedicata.