Buone notizie per i puristi di Instagram. Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha ammesso che la piattaforma ha posto troppa enfasi sui video nel 2022 e che cercherà di concentrarsi nuovamente sulle foto nel 2023.

In una storia postata da Mosseri sul suo profilo personale di Instagram, il responsabile della piattaforma riconosce che ci sono “diversi fotografi che sono rimasti turbati” dal modo in cui Instagram si è concentrato sui video negli ultimi mesi.

In effetti, sono ormai diversi mesi che Meta ha apportato numerose modifiche alla sua piattaforma, in particolare per permetterle di rimanere competitiva con il gigante cinese TikTok. All’epoca, Instagram aveva ampiamente copiato il suo concorrente, offrendo sempre più contenuti video, a scapito delle foto. Tuttavia, sono questi che hanno fatto la reputazione del social network negli ultimi anni.

Instagram promette di concentrarsi maggiormente sulla fotografia in futuro

“Credo che nel 2022 ci siamo concentrati troppo sui video e abbiamo spinto troppo in là la classifica, mostrando essenzialmente troppi video e poche foto”, ammette il CEO del social network. Mosseri afferma che da allora Instagram ha lavorato dietro le quinte per ripristinare l’equilibrio tra foto e video e promette di offrire agli utenti meno video in futuro.

Molti content creator hanno protestato contro la nuova politica di Instagram, che ha messo in mostra sempre più Reel ogni giorno. Grandi nomi come Kylie Jenner, Kim Kardashian e Chrissy Teigen hanno firmato una petizione lanciata dalla designer Tati Bruening, la cui carriera di fotografa è stata colpita dal cambiamento di Instagram.

Instagram terrà conto della frequenza con cui una persona mette “mi piace” e commenta le foto rispetto ai video per determinare quali contenuti appariranno per primi nel suo feed di notizie.

Le foto, tuttavia, saranno ancora una parte importante di Instagram, ha ribadito Mosseri. “Ci saranno sempre persone che amano e sono interessate a trovare foto su Instagram e altrove. E voglio essere sicuro che sia molto chiaro su questo”, ha aggiunto.

E voi, usate Instagram più per vedere foto o video? Non esitate a dircelo nei commenti.