Bard, l’intelligenza artificiale conversazionale di Google, è stata sviluppata utilizzando dati copiati da ChatGPT, secondo un ex dipendente dell’azienda.

Un ex dipendente di Google sostiene che Alphabet ha utilizzato i dati di ChatGPT per sviluppare Bard, e la Silicon Valley è in fermento. Bard è la risposta di Google a Microsoft, la cui popolarità sta crescendo in modo esponenziale grazie all’implementazione di ChatGPT nelle sue applicazioni e servizi, come ad esempio Bing Chat. Quando si parla di intelligenza artificiale, alcuni ritengono che Microsoft abbia preso un sostanziale vantaggio sul rivale di Mountain View.

Google ha lanciato la versione beta del proprio chatbot Bard proprio la scorsa settimana. L’azienda si difende, ovviamente, da qualsiasi accusa di plagio. Detto questo, è possibile che abbia utilizzato i dati di ChatGPT a sua insaputa. Secondo The Information, al momento di lasciare l’azienda, Jacob Devlin, uno dei suoi migliori ricercatori di intelligenza artificiale, ha informato la dirigenza che il suo prodotto “prendeva dati da ChatGPT in modo indiretto”.

Google respinge l’accusa di aver copiato da ChatGPT

L’IA conversazionale di Google ha avuto un inizio a dir poco contrastante. In effetti, Bard si è sbagliato in ciò che ha detto alla prima presentazione. Da allora l’azienda ha impegnato tutte le sue risorse per sviluppare un software veramente competitivo che sostituirà quello che molti osservatori considerano un abbozzo. Il successore di Bard è conosciuto internamente come Gemini.

Va detto che Google ha un rapporto complicato con l’IA. Mentre per molto tempo l’azienda è stata considerata all’avanguardia nel campo dell’apprendimento automatico e dell’IA, sembrava aver messo in pausa lo sviluppo del suo modello linguistico LaMDA. Tutto questo prima dell’introduzione di ChatGPT. L’IA di OpenAI ha conquistato il mondo in poche settimane e il suo successo rappresenta un vero e proprio rischio esistenziale per l’azienda di Mountain View.