Il Nubia Z60 Ultra pronto a impressionare con un design innovativo e specifiche da top di gamma, incluso il processore Snapdragon 8 Gen 3.

Nubia si sta preparando al lancio del suo ultimo smartphone di punta, il Nubia Z60 Ultra, previsto per il 19 dicembre. I recenti teaser hanno sollevato il velo su alcune delle sue caratteristiche distintive, ma è stato un recente leak a fornire un quadro più dettagliato dell’estetica innovativa del dispositivo.

Uno degli aspetti più chiave dello Z60 Ultra è il suo display no-notch, simile a quello dello Z50 Ultra. Questo implica che il dispositivo avrà una fotocamera selfie integrata sotto il display, permettendo cornici simmetriche su tutti i lati. Inoltre, si può notare il display piatto del telefono, un dettaglio che distingue questo modello da altri smartphone contemporanei.

Sul retro, lo Nubia Z60 Ultra si distingue per una grande isola rettangolare per la fotocamera, che si estende sull’intera larghezza del telefono. Il design della fotocamera è particolarmente interessante, con una finitura bicolore. La metà superiore in finitura bianca ospita un sensore di fotocamera dal design a capsula. A completare il design ci sono una luce LED, il logo Nubia e un punto rosso, probabilmente a scopo decorativo.

La metà inferiore del modulo della fotocamera, di colore nero, contiene due sensori aggiuntivi: uno in un ritaglio circolare con un accento rosso e l’altro in un ritaglio rettangolare. Questa combinazione conferisce allo smartphone un look unico e distintivo.

Oltre al design, la fuga di notizie ha rivelato le linee dell’antenna sul telaio, indicando che il telefono avrà una struttura in metallo. Un dettaglio funzionale interessante è il cursore fisico per disattivare le notifiche, posizionato insieme al tasto di accensione e ai bilancieri del volume sul lato destro del dispositivo.

Dal punto di vista tecnico, Nubia ha confermato che lo Z60 Ultra sarà dotato di un sensore principale da 50MP con ottime specifiche: dimensioni di 1/1,56 pollici, apertura f/1,8, supporto OIS e un innovativo “motore di stabilizzazione”. Il dispositivo vanta anche il primo “obiettivo grandangolare di livello principale” al mondo, suggerendo capacità fotografiche avanzate simili a quelle di un obiettivo ultra-wide.

Sotto il cofano, lo Z60 Ultra sarà alimentato dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3, probabilmente abbinato a RAM LPDDR5x e memoria UFS 4.0. Per una maggiore sicurezza, si prevede che il telefono avrà anche una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.