Apple sta progettando di lanciare un’innovativa app di journaling​ per iPhone che, come Day One, consentirà agli utenti di annotare le loro attività e pensieri quotidiani. L’obiettivo di Apple, secondo il Wall Street Journal, è quello di accrescere la propria presenza nel mercato del benessere fisico e mentale.

L’applicazione, il cui nome in codice è Jurassic, analizzerà il comportamento dell’utente al fine di determinare le abitudini quotidiane. In questo modo, l’app fornirà suggerimenti personalizzati sugli argomenti sui quali l’utente potrà scrivere, ad esempio, un allenamento. Inoltre, l’app offrirà anche la funzione di “All Day People Discovery” per individuare la vicinanza fisica dell’utente ad altre persone.

Sebbene l’app di Apple acquisirà molti più dati rispetto alle app di journaling di terze parti, l’azienda ha posto la privacy e la sicurezza al centro del design del software. L’analisi delle giornate dell’utente avverrà sul dispositivo, mentre i suggerimenti per il diario rimarranno sul sistema per quattro settimane, dopodiché saranno automaticamente cancellati.

Non è ancora noto quando l’applicazione verrà rilasciata, ma potrebbe essere annunciata alla WWDC di giugno, dove verrà presentato in anteprima iOS 17. Tuttavia, non ci sono informazioni riguardo all’eventuale intenzione di Apple di far pagare l’app di journaling.

L’applicazione Jurassic rientra nell’impegno di Apple per la salute mentale, una delle tematiche più sentite degli utenti di tutto il mondo. Il gigante tecnologico di Cupertino ha introdotto questa iniziativa in aggiunta ad altre soluzioni già presenti, come il rilevamento della frequenza cardiaca sull’Apple Watch.

Con l’approccio incentrato sull’utente di Apple, l’azienda sembra sempre più intenzionata a migliorare la vita quotidiana degli utenti attraverso soluzioni tecnologiche innovative e stimolanti. L’applicazione di journaling Jurassic potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti verso il benessere fisico e mentale degli utenti Apple, offrendo un supporto personalizzato e sempre a portata di mano attraverso il proprio dispositivo.