La prossima settimana al MWC, Xiaomi presenterà al mondo la serie Xiaomi 13, che comprende lo Xiaomi 13 Lite oltre allo Xiaomi 13 e allo Xiaomi 13 Pro. Sebbene l’attenzione di Xiaomi sia attualmente rivolta a questa serie, ora sappiamo che l’azienda sta lavorando anche ad altri telefoni top di gamma della serie Xiaomi 13T.

Xiaomi è pronta a lanciare la serie di punta Xiaomi 13 sul mercato globale il 26 febbraio durante il MWC 2023 di Barcellona. Nell’attesa, un leaker ha rivelato i piani dell’azienda per i suoi futuri telefoni di punta. A quanto pare, l’azienda salterà la linea Xiaomi 13S quest’anno, ma lancerà la serie Xiaomi 13T nel quarto trimestre. Ecco i dettagli.

Forse ricorderete che lo scorso anno Xiaomi ha dato seguito alla serie Xiaomi 12 con una lineup 12S migliorata. Quest’ultima era dotata di un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 più efficiente e comprendeva anche lo Xiaomi 12S Ultra, che si riteneva fosse l’apice dell’imaging per smartphone. Tuttavia, il noto insider Digital Chat Station sostiene che quest’anno non avremo la serie Xiaomi 13S.

Gli attuali dispositivi Xiaomi 13 sono dotati dell’impressionante processore Snapdragon 8 Gen 2, un aggiornamento significativo rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 dello scorso anno. Questo suggerisce che difficilmente Qualcomm rilascerà un nuovo SoC Snapdragon 8 Plus Gen 2, lasciando a Xiaomi poco spazio per i miglioramenti. Pertanto, ha senso che il gigante tecnologico cinese non introduca una nuova serie 13S, dato che l’attuale lineup 13 vanta già un hardware impressionante.

Tuttavia, secondo il tipster, l’azienda rilascerà la serie Xiaomi 13T, più economica, nel corso dell’anno. Inoltre, è stato riferito che uno dei smartphone della prossima serie sarà una versione ribrandizzata del Redmi K60 Extreme Edition, che non è ancora stato rilasciato. Questa mossa segue una strategia simile impiegata dalla società lo scorso anno, quando ha ribattezzato il Redmi K50 Extreme Edition come Xiaomi 12T Pro. Tuttavia, il 12T Pro è stato aggiornato con una fotocamera da 200 MP, in sostituzione di quella da 108 MP del primo modello.