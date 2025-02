Durante il Developer_Direct, Xbox ha svelato una lineup elettrizzante per il 2024 con giochi di Obsidian Entertainment, Ninja Theory, Oxide Games, SQUARE ENIX e MachineGames, promettendo un’esperienza di gioco immersiva per gli appassionati.

Xbox ha scatenato il mondo del gaming con la recente rivelazione di cinque titoli di punta previsti per il 2024 durante il Developer_Direct. Grandi nomi come Xbox, Bethesda e SQUARE ENIX hanno offerto un assaggio esteso del gameplay, catturando l’attenzione dei giocatori e delle giocatrici. Ecco una panoramica dettagliata di questi giochi anticipati:

Avowed: sviluppato da Obsidian Entertainment, questo RPG d’azione fantasy è previsto per l’autunno del 2024 e sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC, Cloud e, fin dal giorno del lancio, su Game Pass. Il team di sviluppo, composto da Carrie Patel, Gabe Paramo e Matt Hansen, ha condiviso un gameplay avvincente che mette in luce una narrazione profonda e scelte significative per il giocatore. Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory ha offerto un’esperienza immersiva nel backstage del proprio studio, presentando il mondo di Senua’s Saga: Hellblade II, in programma per il 21 maggio 2024. Il gioco sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC, Cloud e su Game Pass fin dal suo lancio. Ara: History Untold: questo gioco strategico storico, creato da Oxide Games, sarà rilasciato nell’autunno del 2024 esclusivamente su PC e incluso al lancio su PC Game Pass. Michelle Menard ha fornito un approfondimento sulle caratteristiche principali del gioco, promettendo un’esperienza strategica coinvolgente. Visions of Mana: SQUARE ENIX ha annunciato il ritorno del suo celebre franchise con Visions of Mana, previsto per l’estate del 2024 su Xbox Serie X|S e PC. Masaru Oyamada ha presentato un’anteprima esclusiva di questo nuovo RPG, segnando un atteso ritorno della serie dopo 15 anni di assenza. Indiana Jones and the Great Circle: sviluppato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games e prodotto da Todd Howard di Bethesda Game Studios, questo gioco di avventura è previsto per il 2024. I giocatori potranno immergersi nei panni del famoso archeologo su Xbox Serie X|S, PC e Game Pass fin dal lancio.

Ciascuno di questi titoli rappresenta un’aggiunta importante al catalogo Xbox, offrendo una gamma diversificata di generi e stili di gioco per soddisfare i gusti di tutti. Dall’azione fantasy di Avowed all’esperienza strategica di Ara: History Untold, passando per l’epica narrazione di Senua’s Saga: Hellblade II, la magia di Visions of Mana e l’avventura iconica di Indiana Jones and the Great Circle, Xbox promette di catturare l’immaginazione e l’interesse di un pubblico globale di giocatori nel 2024.