Tim Cook, CEO di Apple, in un’ampia intervista rilasciata a GQ, ha apparentemente fatto un’allusione al prossimo visore per la realtà mista Reality Pro.

Tim Cook, il CEO di Apple, ha concesso un’intervista a GQ in cui ha approfondito uno degli argomenti più interessanti sugli sviluppi futuri dell’azienda: la realtà mista. L’intervista si intitola “Tim Cook Thinks Different“ ed è stata affidata a Zach Baron. Cook ha parlato della possibilità di sviluppare un hardware AR/VR, ipotizzando la creazione di un visore per la realtà mista. L’obiettivo sarebbe quello di sovrapporre il mondo fisico con quello digitale e migliorare notevolmente la comunicazione e la collaborazione tra le persone.

Secondo Cook, in un ambiente così costruito, la creatività potrebbe accelerare e potrebbe essere possibile raggiungere obiettivi che prima non si potevano raggiungere. La realtà mista potrebbe anche portare alla creazione di nuovi prodotti Apple e alla disponibilità di servizi innovativi. Tuttavia, l’hardware AR/VR potrebbe aprire la porta alla creazione di una realtà virtuale ancora migliore del mondo reale, in cui le persone potrebbero raggiungere obiettivi che non pensavano fossero possibili in modo diverso.

Cook ha anche ammesso di essersi sbagliato nell’essere scettico sulla possibilità che Apple producesse occhiali intelligenti analoghi ai Google Glass. Apple è sempre stata contraria a questo tipo di dispositivo, perché è invasivo e mette la tecnologia in primo piano. Tuttavia, Cook ha ammesso che il suo pensiero si evolve costantemente e che lo scopo dell’azienda è sempre stato quello di innovare e di offrire prodotti che gli altri non hanno.

Cook ha precisato che Apple è sempre stata criticata e che ogni cosa che ha fatto è stata vista con scetticismo. Tuttavia, l’azienda ha dimostrato di saper innovare e di essere in grado di offrire prodotti di successo. La realtà virtuale è l’ultima frontiera per la tecnologia e l’AR/VR rappresenta una sfida importante per Apple.

In conclusione, Tim Cook ha espresso la sua fiducia nello sviluppo di un hardware AR/VR che potrebbe portare Apple a nuovi traguardi e a nuove opportunità di successo. Cook ha sottolineato l’importanza di controllare la tecnologia prima di poter innovare e offrire prodotti unici nel loro genere. La realtà mista potrebbe essere l’occasione per Apple di dimostrare ancora una volta la sua capacità di innovare e creare prodotti di successo.