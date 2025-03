Il secondo episodio di The Last of Us, la serie HBO tratta dall’omonimo videogioco, è stato trasmesso domenica e ha battuto un nuovo record. Il canale ha registrato un aumento del 22% degli ascolti rispetto al primo episodio. È un evento storico.

The Last of Us sta diventando un fenomeno sociale? Il secondo episodio è andato in onda domenica sera e ha stabilito un nuovo record di crescita degli ascolti rispetto al primo episodio.

La trasmissione in diretta dell’episodio ha attirato 5,7 milioni di spettatori, con un aumento del 22% rispetto al primo episodio, che aveva attirato 4,7 milioni di spettatori.

La nuova serie TV di punta della HBO continua a battere record

Vedere un secondo episodio di una serie superare il primo è già una piccola impresa (di solito è vero il contrario), ma qui l’incremento è storico per il canale, è inaudito. L’opera sta attirando un pubblico sempre più vasto, soprattutto grazie allo streaming.

Se 4,7 milioni di persone hanno visto l’episodio 1 in diretta, ora il replay raggiunge i 18 milioni di visualizzazioni. Questo riguarda solo il pubblico americano e vi ricordiamo che la serie è trasmessa in tutto il mondo, mentre in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La scorsa settimana ha fatto scalpore il secondo miglior lancio del canale dal 2010, subito dopo il pilot di House of the Dragon.

Come promemoria, The Last of Us è l’adattamento dell’omonimo videogioco uscito nel 2013 e di cui è stato realizzato un remake nel 2022. Racconta la storia di Joel, un uomo disilluso che cerca di sopravvivere vent’anni dopo un’apocalisse zombie. Gli viene affidata la missione di scortare la giovane Ellie attraverso gli Stati Uniti. Una storia semplice che si concentra sull’atmosfera e sui personaggi, molto ben scritti.