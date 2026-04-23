Meta ha introdotto Topic Insights per permette ai genitori di monitorare tutti gli argomenti trattati dai figli con Meta AI negli ultimi sette giorni.

Meta ha reso disponibile una nuova funzione per offrire ai genitori una maggiore consapevolezza sull’interazione dei propri figli con l’intelligenza artificiale. Attraverso questa novità, i genitori, o i tutori, avranno la possibilità di monitorare gli argomenti principali affrontati dagli adolescenti nel corso degli ultimi sette giorni nelle conversazioni avvenute con Meta AI. L’aggiornamento coinvolge in modo trasversale le piattaforme dell’ecosistema Meta, ovvero Facebook, Messenger e Instagram, e si concretizza nella sezione “Topic Insights”.

All’interno di questo spazio, i genitori possono esaminare le diverse macro-categorie tematiche che hanno caratterizzato i dialoghi tra i ragazzi e l’AI di Meta. Il sistema organizza le interazioni spaziano da ambiti accademici e di intrattenimento fino a questioni legate alla salute o ai viaggi e per garantire una maggiore comprensione ogni macro-area è articolata in sottocategorie. Ad esempio, la sezione dedicata a salute e benessere permette di visualizzare se l’interesse del minore si è concentrato sulla salute mentale, sull’attività fisica o sulla salute in generale. Per rendere questo strumento non solo un mezzo di monitoraggio ma anche una base per un confronto costruttivo, Meta ha collaborato con il Cyberbullying Research Center e da qui sono nati dei suggerimenti per aiutare gli adulti ad avviare dialoghi aperti con i propri figli per stimolare una riflessione comune sull’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. Questi spunti educativi sono integrati nel Family Center e collegati direttamente alla sezione Insights.

L’azienda aggiunge che continua a investire nella sicurezza attraverso l’AI Wellbeing Expert Council, un comitato di specialisti provenienti dal mondo accademico e da enti autorevoli incaricati di vigilare sull’etica e sulla responsabilità tecnologica per migliorare l’esperienza digitale degli adolescenti. L’iniziativa si configura come una risposta al crescente fermento normativo globale, che ha visto diverse nazioni introdurre limitazioni severe all’uso dei social media da parte dei minori. Attualmente, la distribuzione della nuova funzione è limitata a un gruppo selezionato di paesi che comprende Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile, ma Meta ha già pianificato un’estensione del servizio su scala globale.