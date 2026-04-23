Ubisoft annuncia la data di uscita di Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Il remake debutta il 9 luglio con grafica rinnovata e nuovi contenuti di gioco.

La conferma del progetto mette fine a un lungo periodo di indiscrezioni e restituisce ai gamer una delle ambientazioni più iconiche dell’intera saga sotto una luce del tutto nuova. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced uscirà il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il video mostra una fedeltà molto vicina a quella di Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft propone un remake strutturale che supera i limiti dei soliti adattamenti. Edward Kenway mantiene il suo ruolo centrale, ma l’impalcatura che lo sostiene ha subito una ristrutturazione profonda. Gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo sistema meteorologico e una gestione dell’esplorazione subacquea più rifinita, risolvendo alcune delle legnosità riscontrate nel titolo del 2013.

Anche la gestione dei conflitti segue una direzione diversa. Il sistema di combattimento appare allineato agli standard dei capitoli moderni, con un’attenzione particolare alla componente furtiva. Ubisoft ha deciso di ascoltare le critiche della community: essere individuati dai nemici non comporta più il fallimento istantaneo della missione ed elimina quel fastidio che penalizzava la progressione nell’opera originale. Tra le aggiunte minori che arricchiscono l’atmosfera delle fasi di navigazione troviamo la presenza di nuovi membri dell’equipaggio, tra cui un gatto presente a bordo della Jackdaw.

L’analisi del materiale video pubblicato da Ubisoft solleva un interrogativo. Il trailer si focalizza solo sui Caraibi del XVIII secolo, omettendo qualsiasi riferimento alle fasi di gioco ambientate nel presente a Montreal. Questa assenza sembra confermare indirettamente le indiscrezioni che indicavano la rimozione totale della componente narrativa nel mondo reale, opzione che semplifica la narrazione concentrandola sulla vita piratesca di Kenway. Mentre il remake si prepara al debutto estivo, l’attenzione resta alta anche per il futuro del brand. In parallelo prosegue infatti lo sviluppo di Assassin’s Creed Hexe, che la casa madre descrive internamente come “un’esperienza di Assassin’s Creed unica, più cupa e incentrata sulla narrazione, ambientata in un momento cruciale della storia”.

La struttura commerciale per il lancio di luglio prevede tre diverse opzioni d’acquisto, studiate per intercettare sia il pubblico casual sia i collezionisti più affezionati. La Standard Edition viene proposta a 59,99 euro. Questa versione include il gioco completo e garantisce l’accesso al pacchetto digitale “Scarlatto di Barbanera” per tutti coloro che effettueranno il preordine. Per chi cerca qualche contenuto aggiuntivo senza impegnarsi in acquisti ingombranti, è disponibile la Deluxe Edition al prezzo di 69,99 euro. Oltre al gioco e ai bonus preordine già citati, questa edizione integra i pacchetti digitali “Maestro Assassino”, dedicati sia alla personalizzazione del personaggio sia a quella navale. L’offerta più ricca è rappresentata dalla Collector’s Edition, disponibile a 199,99 euro. Si tratta di un pacchetto corposo che affianca ai bonus digitali della Deluxe una serie di oggetti esclusivi. All’interno si trovano una steelbook, il diario di bordo di Edward Kenway, una spilla e una statuetta del protagonista alta 31 cm. Completano il pacchetto una mappa del mondo realizzata in stoffa e lo spartito cartaceo del canto marinaresco.