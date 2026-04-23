Tim Cook riconosce Apple Maps come il suo primo grande errore da CEO Apple. Tra fallimenti iniziali e successi come Apple Watch, emerge un bilancio netto.

Il passaggio di consegne in Apple ha vissuto ieri un momento di rara onestà intellettuale. Durante un incontro pubblico con i dipendenti, tenutosi mercoledì 22 aprile, l’amministratore delegato uscente Tim Cook e il suo successore John Ternus hanno affrontato il delicato tema dell’eredità lasciata dal successore di Steve Jobs. Non è stata la solita celebrazione aziendale priva di spigoli, ma un’analisi su cosa significhi guidare la big tech di Cupertino per quindici anni.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Cook ha individuato nel lancio di Apple Maps del 2012 il suo peggior passo falso. All’epoca, l’app sostituì Google Maps su iPhone con risultati disastrosi: mappe deformate, indicazioni stradali che finivano nel vuoto e una generale inaffidabilità che costrinse l’azienda a scuse pubbliche. “Il prodotto non era pronto”, ha ammesso Cook con estrema franchezza, spiegando che l’errore stava in un metodo di sviluppo troppo autoreferenziale. “Pensavamo fosse perché stavamo testando soprattutto prodotti di tipo locale”, ha chiarito il CEO, confermando il sospetto che i test si fossero limitati quasi esclusivamente all’area di Cupertino, ignorando le variabili geografiche del resto del mondo.

Il fallimento ha cambiato il volto del management di Apple. Il licenziamento di Richard Williamson e l’allontanamento di Scott Forstall – che si rifiutò di firmare la lettera di scuse – aprirono la strada a una riorganizzazione. Forstall era visto da molti come il delfino di Jobs; la sua uscita ha alterato per sempre la linea di successione e portato infine alla scelta odierna di Ternus. La maturità dell’app non esclude errori residui e si scontra con una gestione degli annunci poco popolare tra gli utenti.

Sul fronte dei traguardi, Cook non ha dubbi: l’impatto dell’Apple Watch sulla salute delle persone rappresenta il suo lascito più prezioso. Il wearable ha trasformato l’azienda da produttore di elettronica di consumo a punto di riferimento nel settore del benessere. “Ricordo di aver ricevuto il primissimo messaggio da un utente di Apple Watch che mi diceva che l’orologio gli aveva salvato la vita”, ha raccontato Cook. Quel momento ha ridefinito la percezione interna del prodotto. “Ora, ovviamente, ne ricevo quotidianamente, ma quel primo messaggio mi colpì particolarmente. Mi fece fermare di colpo”.

Il bilancio finale di Cook non nasconde le ombre e oltre ai successi planetari, la lista delle rinunce è nota. Il progetto dell’auto elettrica, costato anni di investimenti e poi cancellato, rimane una cicatrice evidente, così come il fallimento del tappetino di ricarica AirPower, mai arrivato sugli scaffali per problemi di surriscaldamento. Cook ha ammesso che un elenco completo dei suoi sbagli sarebbe “straordinariamente lungo”, una dichiarazione che consegna a John Ternus un’azienda consapevole della propria fallibilità, nonostante i profitti record.