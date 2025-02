Potenziale miglioramento della sicurezza: Google sta considerando l’opzione di includere il bollino di spunta blu per gli inserzionisti verificati nei suoi risultati di ricerca.

Sembra che Google stia testando una nuova misura per aumentare la sicurezza del suo motore di ricerca. Martedì 28 marzo, un utente ha notato che l’azienda ha iniziato a visualizzare nei risultati i bollini di spunta blu sui siti sponsorizzati da inserzionisti verificati.

Khushal Bherwani, analista SEO, ha pubblicato degli screenshot che mostrano il nuovo segno di spunta blu sui link sponsorizzati visualizzati nei risultati di ricerca. Il simbolo di spunta viene visualizzato sopra l’indirizzo URL e accanto al nome dell’inserzionista. Toccando l’icona, è possibile accedere ai dati dell’entità responsabile della pubblicità.

La Big Tech dispone di un programma di verifica per garantire l’identificazione degli abbonati in modo snello, ma in alcuni casi la politica dell’azienda non è sufficiente per evitare che gli utenti trovino contenuti sponsorizzati con malware e contenuti ingannevoli.

In un caso recente, i criminali hanno pagato la pubblicità di Google Ads per indirizzare gli utenti a un sito dannoso “mascherato” da pagina di supporto AMD. È importante tenere presente che situazioni simili possono accadere anche tramite una falsa pagina web che indirizza agli servizi di Mastercard o VISA, le quali potrebbero essere sfruttate per rubare le informazioni bancarie delle persone coinvolte.

L’icona blu con il simbolo della “spunta”, simile al segno di verifica di Twitter, dovrebbe aiutare a identificare i siti legittimi. Nel caso di pagine legittime che non sono solitamente sponsorizzate, come ad esempio una pagina di supporto per i driver AMD, un annuncio senza il segno di spunta blu di verifica potrebbe servire come avvertimento per gli utenti della ricerca.

Abbiamo cercato di replicare la visualizzazione del simbolo di verifica, ma la funzione sembra essere in una fase iniziale di test e limitata solo a una parte degli utenti. Google non ha ancora commentato ufficialmente la novità.