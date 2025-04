OpenAi permette ora agli sviluppatori di integrare i modelli ChatGPT e Whisper nelle loro app e prodotti tramite API.

OpenAI ha annunciato diverse novità. Tanto per cominciare, ha lanciato le API per gli sviluppatori per ChatGPT e il modello di trascrizione vocale Whisper; inoltre ha modificato i termini di servizio per consentire agli sviluppatori di scegliere di non utilizzare i loro dati per i miglioramenti, aggiungendo una politica di conservazione dei dati di 30 giorni.

La nuova API di ChatGPT utilizzerà lo stesso modello di intelligenza artificiale del popolare chatbot, consentendo agli sviluppatori di aggiungere alle loro applicazioni versioni invariate o modificate di ChatGPT. My AI di Snap ne è un primo esempio, insieme a Quizlet, che introduce il tutor AI adattivo Q-Chat, e all’imminente strumento Ask Instacart nell’app di shopping locale. L’API può però anche alimentare esperienze software “non chat”.

L’API di ChatGPT ha un prezzo di 0,002 dollari per 1.000 token (circa 750 parole). Inoltre, offre un’opzione di capacità dedicata per gli sviluppatori che prevedono di utilizzare più token di quelli consentiti dall’API standard. Le nuove opzioni per gli sviluppatori si aggiungono a ChatGPT Plus, il servizio da 20 dollari al mese.

L’API Whisper di OpenAI è una versione hosted del modello speech-to-text Whisper open-source lanciato a settembre ottimizzato e molto più veloce. L’API di trascrizione costerà agli sviluppatori 0,006 dollari al minuto.

Infine, OpenAI ha rivelato le modifiche apportate alle condizioni per gli sviluppatori in base al feedback dei clienti in merito a problemi di privacy e sicurezza. Fra queste, a meno che uno sviluppatore non lo scelga, l’azienda non utilizzerà più i dati inviati tramite l’API per “migliorare i servizi” e addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Inoltre, aggiungerà una politica di conservazione dei dati di 30 giorni e fornirà opzioni di conservazione più rigide “a seconda delle esigenze degli utenti“.