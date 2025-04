Quasi un anno fa, il valore del mercato azionario di Amazon ha raggiunto quasi $ 2 trilioni, sostenuto dalla pandemia di COVID-19 che ha spinto le persone a ordinare online. Tuttavia, da alcune settimane, il valore dell’azienda è completamente crollato, poiché Amazon era sceso a soli 879 miliardi di dollari sul mercato a partire da mercoledì.

Scendendo sotto la soglia dei 1000 miliardi di dollari, che aveva già raggiunto a fine 2018, il colosso americano è ora molto indietro rispetto ad Apple, che ha avuto la fortuna di vedere il proprio valore di borsa rimanere relativamente stabile negli ultimi mesi. L’azienda di Cupertino vale più di tutte le altre GAFAM messe insieme al momento.

Questa vertiginosa caduta del mercato azionario ha permesso ad Amazon di diventare l’autore di un triste primato. Per la prima volta nella storia economica, una società quotata in borsa ha perso più di un trilione di dollari di valore. Quel che è peggio è che Amazon ha impiegato solo pochi mesi per perdere così tanto valore.

Mentre i titoli tecnologici e di crescita sono stati puniti durante tutto l’anno, i timori di una recessione hanno ulteriormente smorzato il sentimento nel settore. Tuttavia, il declino di Amazon è anche in parte dovuto al cambiamento delle abitudini dei consumatori poiché l’economia globale si lascia alle spalle la pandemia. In totale, le prime cinque società tecnologiche statunitensi per fatturato hanno visto evaporare quasi $ 4 trilioni di valore di mercato quest’anno .

Il valore di Microsoft ha raggiunto il picco di circa 2,5 trilioni di dollari e attualmente si attesta a 1,78 trilioni di dollari. Il quadro è molto peggiore per Meta, precedentemente noto come Facebook, che ha raggiunto una valutazione di poco più di $ 1 trilione nell’agosto 2021 e ora si attesta a circa $ 285 miliardi. La società di Mark Zuckerberg non è finanziariamente così debole dal 2016 e ciò è dovuto ai massicci investimenti dell’azienda nel metaverso.