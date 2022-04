Dopo aver annunciato che l’audio 5.1 sarà disponibile nell’app YouTube sulle smart TV, ora il portale video più grande del mondo ha rivelato che la modalità Picture-in-Picture arriverà presto anche su iOS, dopo una lunga fase di test, consentendo agli utenti di iPhone e iPad di guardare i propri contenuti preferiti mentre si svolgono altre attività.

La notizia è stata annunciata dall’account YouTube ufficiale del Team su Twitter rispondendo a Shakti Rathore, che ha chiesto quando la modalità Picture-in-Picture smetterà di essere una funzionalità sperimentale dell’app su iOS, in quanto attualmente disponibile solo nella versione beta di YouTube sul sistema Apple.

Nel caso te lo stessi chiedendo, la modalità Picture-in-Picture ti consente di posizionare il video in una finestra mobile che si trova sopra altre app in modo da poterle utilizzare mentre guardi i contenuti.

Per accedere alla modalità Picture-in-Picture, assicurati di mantenere aggiornato il tuo iPhone o iPad con l’ultima versione disponibile del sistema e dell’app.

Vale la pena ricordare che YouTube ha già annunciato che la funzionalità verrà rilasciata a tutti, anche ai non abbonati dell’app negli Stati Uniti. Tutto sta nel vedere se verrà rilasciata a livello globale. Non ci resta che attendere altre notizie in merito e appena le avremo le condivideremo con voi, quindi continuate a seguirci.