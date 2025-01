Elon Musk ha annunciato che Twitter sta lavorando a un aggiornamento del software che consentirà di accedere a uno strumento per indicare chiaramente se si è stati “shadowbanned”.

L’amministratore delegato di Twitter, Elon Musk ha annunciato diversi cambiamenti imminenti per il suo social network. Innanzitutto, l’azienda chiarirà presto la sua precedente politica di censura. Attraverso un prossimo aggiornamento, gli utenti saranno informati se il loro account è stato bloccato “shadowbanned”. Ciò significa che il profilo è difficile da trovare o che i post sono invisibili agli altri utenti di Twitter, anche ai follower.

Secondo quanto riferito, in passato il social network ha segnalato alcuni account con “lista nera delle tendenze”, “lista nera delle ricerche”, “non amplificare” e altre opzioni per evitare che i loro tweet raggiungessero un pubblico più ampio. Secondo Elon Musk, l’aggiornamento fornirà anche le istruzioni per impugnare la decisione.

Elon Musk vuole maggiore trasparenza sulle pratiche di Twitter

L’annuncio arriva sullo sfondo di una nuova pubblicazione di documenti interni di Twitter, che hanno evidenziato la pratica di limitare la portata di alcuni contenuti potenzialmente dannosi. Alcuni ex dipendenti di Twitter, licenziati subito dopo l’acquisizione del social network da parte del miliardario, avrebbero censurato volontariamente alcune pubblicazioni di vari personaggi politici.

Nell’ambito di questa politica, Twitter avrebbe deliberatamente bloccato le ricerche di singoli utenti o reso meno facile trovare un tweet specifico. L’azienda avrebbe anche bloccato alcuni post dalla pagina “trending” e li avrebbe rimossi dalle ricerche di hashtag.

Twitter non è l’unica a voler essere più trasparente su questa pratica. Instagram ha appena lanciato una funzione simile con il suo ultimo aggiornamento, che consente di vedere se si è attualmente bloccati dalle raccomandazioni. Per ora è possibile vedere solo se si è stati bloccati dalle raccomandazioni in Esplora, Feed e Reels, ma Instagram sta lavorando per espandere lo strumento in modo da poter vedere se si è bloccati anche dalla visualizzazione negli “account suggeriti”.

Resta quindi da vedere quando Elon Musk distribuirà il nuovo aggiornamento. Nel frattempo, il miliardario dovrebbe cancellare 1,5 miliardi di account Twitter ritenuti inattivi per liberare alcuni nomi utente precedentemente inutilizzabili dagli utenti attivi.