Con solo un trailer, le informazioni su Assassin’s Creed Mirage tardano ad arrivare. Tuttavia, grazie alle indiscrezioni di un rivenditore polacco, ora abbiamo una potenziale data di uscita: 30 giugno 2023.

Mentre cresce la tensione in Ubisoft, con l’indizione di uno sciopero da parte dei sindacati dei lavoratori del settore videoludico per il 27 gennaio 2023, siamo ancora in attesa di maggiori informazioni su Assassin’s Creed Mirage.

Per ora, il prossimo capitolo della saga di culto dell’editore francese è ancora previsto per il 2023, ma con le recenti battute d’arresto dell’azienda e il rinvio di diversi giochi come Skull and Bones, c’è da preoccuparsi. In assenza di una dichiarazione ufficiale da parte dell’azienda, dovremo accontentarci delle varie indiscrezioni e voci di corridoio a riguardo.

Recentemente, il famoso insider Tom Henderson ha dichiarato sul sito Insider Gaming che AC Mirage potrebbe arrivare sulle nostre console e PC nell’agosto del 2023. Secondo ComicBook, il rivenditore polacco Allegro ha appena inserito il gioco nel suo sito web. Secondo la scheda prodotto pubblicata, il gioco uscirà su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC venerdì 30 giugno 2023.

Assassin’s Creed Mirage, un rivenditore rivela un’altra data di uscita

Inoltre, c’è anche una presentazione ufficiale della storia del gioco: “Nel IX secolo d.C., Baghdad è al suo apice, leader nel mondo per scienza, arte, innovazione e commercio. Nel mezzo di questo vivace paesaggio urbano, un giovane orfano con interessi contrastanti e un passato tragico deve navigare per le strade per sopravvivere.”

“In Assassin’s Creed Mirage siete Basim, un astuto ladro di strada con visioni da incubo, alla ricerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di vendetta mortale, Basim fugge da Baghdad e si unisce a un’antica organizzazione: Gli Occulti. Imparando i loro misteriosi rituali e i loro potenti principi, affinerà le sue abilità uniche”, si legge.

Anche se questa data va ovviamente presa con le pinze, in assenza di una conferma ufficiale, è difficile capire perché un rivenditore dovrebbe elencare la scheda del gioco sul proprio sito, a meno che i preordini non vengano lanciati a breve. Naturalmente, aggiorneremo questo articolo non appena avremo maggiori informazioni.