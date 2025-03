Non sorprende che la nuova serie di The Last of Us abbia avuto un impatto molto positivo sul franchising dei videogiochi: negli ultimi giorni i titoli hanno registrato un’impennata di popolarità e le vendite sono aumentate drasticamente.

La decisione della HBO di adattare uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi in una serie televisiva ha dato i suoi frutti a tutti coloro che hanno partecipato al progetto, visto che negli ultimi giorni i giochi di The Last of Us hanno registrato un’impennata nelle vendite.

La notizia non è poi così sorprendente, visto che si tratta del miglior lancio di serie per la HBO da oltre 10 anni a questa parte. Dopo soli 2 giorni, la serie aveva superato i 10 milioni di spettatori, più della popolarissima House of the Dragon, il prequel di Games of Thrones.

La popolarità della serie TV ha fatto aumentare le vendite dei videogiochi

The Last of Us Part I, il remake completo del gioco originale per l’attuale generazione di console, è tornato in cima alle classifiche di vendita dei videogiochi del Regno Unito. Le vendite settimanali sono aumentate del 238% e il gioco è ora al 20° posto nella classifica generale dei titoli per console. Allo stesso modo, la versione rimasterizzata per PlayStation 4 ha registrato un incremento delle vendite del 322%, raggiungendo la posizione numero 32.

La serie TV ha quindi introdotto molte persone nel mondo di Ellie e Joel. I giocatori sembrano aver apprezzato molto il primo episodio, con recensioni unanimi. Tutti sono d’accordo nel dire che questo adattamento ha tutte le carte in regola per essere un capolavoro, e questo sarà probabilmente confermato oggi con l’uscita del secondo episodio. Per chi non lo sapesse, la serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in Italia.

Cosa ne pensate del secondo episodio se lo avete già visto? Sentitevi liberi di dircelo nei commenti, ovviamente senza spoiler!