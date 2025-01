Con FaceTime, l’applicazione di Apple, è possibile rimanere in contatto con amici e parenti in tutto il mondo con chiamate audio e videochiamate completamente gratuite.

Sviluppata per effettuare chiamate audio e videochiamate, FaceTime è disponibile soltanto per i prodotti Apple come iPhone, iPad e MacBook (e vecchi iPod touch) con i quali è possibile utilizzare l’app per comunicare con un’altra persona utilizzando la rete WiFi o dati mobili.

Come funziona FaceTime

Lanciata da Apple nel 2010 per tutti i suoi dispositivi, FaceTime è un ottimo servizio che sfrutta conversazioni audio e video utilizzando la crittografia WPA2 Enterprise con criptazione AES a 128-bit per ogni singola chiamata, utilizzando un protocollo di sicurezza criptato di seconda generazione che va a proteggere il traffico Internet sulle reti wireless.

Dopo il grande successo dei primi iPhone, Steve Jobs pensò di offrire ai propri utenti un’applicazione nativa per i suoi dispositivi rilasciando la prima versione dell’applicazione di FaceTime esordendo insieme all’iconico iPhone 4 nel 2010. Successivamente, l’applicazione sbarcò anche sui primi iPad, MacBook e iPod touch utilizzando una connessione WiFi o in alternativa con i dati mobili (3G, 4G e 5G).

Attivare FaceTime su iPhone, iPad e MacBook

Per utilizzare FaceTime sul proprio dispositivo, assicurarsi di attivare la connessione WiFi o di utilizzare una connessione dati e successivamente seguire questi passaggi:

Scaricare l’applicazione da App Store

Aprire l’app FaceTime ed effettuare l’accesso con il proprio ID Apple o in alternativa accedere anche dalle Impostazioni > FaceTime

Per effettuare una chiamata su FaceTime, bisogna inserire il contatto o l’indirizzo email della persona che si vuole chiamare

In alternativa creare un link a una chiamata FaceTime per inviare il link ad altre persone

SharePlay con FaceTime

Grazie alle tecnologia SharePlay disponibile nell’applicazione FaceTime, è possibile ascoltare musica, guardare programmi, passare da una fotocamera all’altra e utilizzare altre app in tempo reale durante una chiamata o videochiamata con amici e familiari condividendo diversi contenuti tramite le app supportate.

Se si vuole vedere un film attraverso FaceTime, per prima cosa bisognerà:

Avviare una chiamata FaceTime

Successivamente aprire un’applicazione streaming che supporti la tecnologia SharePlay

Selezionare un programma o un film che si vuoi guardare insieme virtualmente, tappare sul pulsante Riproduci e selezionare “Riproduci per tutti”

Attivare l’audio spaziale

Addio ai rumori di sottofondo quando utilizziamo FaceTime per effettuare una videochiamata di lavoro o svago! Grazie a questa tecnologia, sarà possibile isolare altri rumori ambientali in modo da ascoltare perfettamente la voce dell’interlocutore.

Durante una chiamata FaceTime, aprire Centro di Controllo e selezionare l’opzione Microfono

Selezionare la voce “Isolamento vocale”

Per far si che la nostra voce sia ascoltata da tutti in maniera nitida e perfetta, si può attivare la modalità “Ampio spettro” per lasciare i rumori ambientali non filtrati.

Durante una chiamata FaceTime, apire Centro di Controllo e selezionare l’opzione Microfono.

Selezionare la voce “Ampio spettro”

Sfocare lo sfondo con FaceTime

Grazie alle ultime versioni di iOS, iPadOS e macOS (versione 15.0), è possibile attivare la “modalità Ritratto” per sfocare automaticamente lo sfondo per ottenere maggiore privacy del luogo da cui si sta effettuando una videochiamata. Questa funzione è simile alla modalità Ritratto attivabile nell’app Fotocamera.

Durante una chiamata FaceTime, cliccare il riquadro PiP

Toccare il pulsante della “modalità Ritratto” posizionato in alto a sinistra del video

Per disattivare la modalità Ritratto, toccare di nuovo il pulsante della modalità Ritratto

Trascrizioni live in una chiamata FaceTime

Disponibile nell’ultima versione del sistema operativo (versione 16.0), durante una videochiamata con l’applicazione FaceTime, è possibile attivare la funzione Trascrizioni live per visualizzare la trascrizione della conversazione in tempo reale sullo schermo.

Durante una videochiamata FaceTime, toccare lo schermo per mostrare i controlli di FaceTime (se non sono visibili)

Cliccare nella parte superiore dei controlli attiva “Trascrizioni live”

Comparirà una finestra di “Trascrizioni live” con la trascrizione automatica del dialogo della chiamata

Utilizzare FaceTime su Android e Windows

A partire dal 2021 con la versione 15.0 distribuita per iPhone, iPad e MacBook, finalmente Apple apre le porte anche per gli utenti che utilizzano Android e Windows per ricevere videochiamate su FaceTime, ma come funziona?

Aprire l’applicazione di FaceTime sul dispositivo Apple

Cliccare sulla voce “Crea link”

Digitare il nome dell’utente con cui condividere la videochiamata e cliccare su “Continua”

Scegliere la modalità per inviare il link: copiarlo o inviarlo via SMS, email oppure scegliere se condividerlo con WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram ecc.

Da Android o Windows basterà aprire il link ricevuto per partecipare alla videochiamata (sullo schermo verrà visualizzato il messaggio “In attesa di…”)

La qualità audio e video di FaceTime per Android e Windows è davvero buona considerando che si utilizza il browser per partecipare alla videochiamata, peccato però per l’assenza dell’applicazione nativa.