Nothing Phone (3a) è tra i migliori smartphone medio gamma del 2025, il suo design unico e la UI minimalista Nothing OS 3.1 offrono un’esperienza unica nel “piatto” panorama Android.

É da un anno che vediamo smartphone dall’estetica molto simile tra loro, rendendo anche difficile distinguerli. Un brand che da questo punto di vista ha sempre fatto uno sforzo maggiore per farsi riconoscere è Nothing, che anche con i nuovi Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro non demorde con il suo iconico design contro tendenza.

Oggi vediamo il modello Nothing Phone (3a), che forse è il modello più interessante per la maggior parte degli utenti (e non solo). Si tratta del nuovo medio gamma che prende il posto del precedente Nothing Phone (2a), migliorando le prestazioni che già erano molto buone in fascia media ma soprattutto portando un comparto fotografico più solido. Vediamo insieme come si è comportato il nuovo Nothing Phone (3a)!

Design: sempre unico

Nothing Phone (3a) ha un design iconico con il suo retro trasparente e l’interfaccia Glyph, quando l’ho mostrato ai miei amici hanno tutti pensato che utilizzassi una cover su di lui; ha sicuramente un’estetica d’impatto! La qualità costruttiva è buona, il materiale dello smartphone è plastica salvo il vetro frontale per il display.

La colorazione del bordo lo rende molto piacevole al tocco, la sensazione al tatto è davvero piacevole ma, soprattutto, lo rende meno scivoloso quando lo si utilizza con una mano sola. Dalle impostazioni di sistema possiamo completamente personalizzare l’interfaccia Glyph tramite il Glyph Composer.

Display

Nothing Phone (3a) utilizza un display AMOLED 10-bit da 6.67″ in risoluzione FHD+ e con refresh rate fino a 120Hz. Il pannello ha una luminosità massima di 1200 nits in modalità automatica e HDR (supporta HDR10+ e standard Ultra HDR per visualizzare le immagini in HDR in Galleria), con un picco massimo di luminosità locale fino a 3000nits.

A protezione del display troviamo un vetro Panda Glass, inoltre, lo smartphone è certificato IP64 (resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua). Il display mi è piaciuto e ha una buona leggibilità anche all’aperto! I due speaker stereo hanno una qualità audio buona e dalla buona pressione sonora.

Esperienza d’uso: il software fa la differenza

Nothing Phone (3a) utilizza il SoC medio gamma Snapdragon 7s Gen3 a 4nm integrato alla perfezione con la nuova UI Nothing OS 3.1 basata su Android 15. L’esperienza d’uso è ottima, abbiamo uno smartphone sempre reattivo e veloce, fluidissimo in ogni animazione del sistema. Le animazioni sono realizzate bene, fluide ma non eccessive in modo da non appesantire troppo il sistema, andando verso un approccio più minimale, che d’altronde è ciò che è stato richiesto proprio dagli utenti di Nothing.

Sicurezza

Come metodi di autenticazione troviamo lo sblocco sicuro tramite impronta digitale via lettore ottico posto sotto il display, funziona bene anche se posto leggermente in basso (ma ci si abitua). Assente lo sblocco facciale 2D.

Supporto software

Nothing Phone (3a) avrà fino 3 major update della versione Android e 6 anni di patch di sicurezza (fino al 2031).

La AI secondo Nothing

Nothing ha fatto una scelta molto particolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’AI nel proprio smartphone, ha scelto un approccio tutto suo distaccandosi completamente dal mercato. Legata all’AI troviamo solo una funzione, ovvero quella sviluppata da Nothing stessa che si utilizza tramite la pressione del tasto laterale dedicato.

Premendo il tasto verrà effettuato uno screenshot e potremmo registrare una nota vocale che resterà allegato ad esso. Gli screenshot saranno poi disponibili nell’app dedicata, dove potremo ricercarli e ascoltare l’audio legato a quella schermata. L’idea di base non è male, ma va migliorata e potenziata. Siamo sicuri che Nothing continuerà a lavorare sulla sua visione AI. Devo dire che durante l’utilizzo mi è capito spesso di premere questo tasto involontariamente.

Foto e video

Ruotando lo smartphone sul retro, troviamo le sue tre fotocamere, formate da: principale da 50 MP, teleobiettivo 2x da 50 MP e un ultra-wide da 8 MP. Calcolando che parliamo di uno smartphone medio gamma non dei più costosi, le foto che escono sono molto buone, le ho apprezzate molto. In diurna scatta più che bene, incomincia a faticare di sera ma sempre riuscendo a portare a casa uno scatto utilizzabile. Molto buona anche la frontale da 32 MP, perfetta per videochiamate o selfie.

Lato video registra fino i 4K a 30fps con una discreta stabilità e con qualità grafiche ottime, dando la possibilità di creare filmati di ogni genere. Faccio notare che in 4K potremo registrare sono con la principale e il teleobiettivo 2x, l’ultra-wide si potrà utilizzare sono in 1080p.

Autonomia e ricezione

Nothing Phone (3a) utilizza una batteria da 5000 mAh, meno di quello a cui l’attuale mercato ci ha abituato, ma la durata è fantastica. L’autonomia si attesta sui due giorni di utilizzo lavorativo, sono arrivato a concludere il secondo giorno con il 21% di autonomia residua e più di 7 ore di schermo attivo. Lo smartphone supporta la ricarica rapida fino a 50W, 50% in 19 minuti e il 100% in 56 minuti.

Molto bene la ricezione e il comparto telefonico. Nothing Phone (3a) supporta il Bluetooth 5.4, Wi-FI 6, NFC e OTG dalla USB-C 2.0, purtroppo è assente il supporto alle eSIM.

Considerazioni finali

Che dire di questo Nothing Phone (3a)? É uno smartphone ottimo per tutti, che si posiziona tra i migliori medio gamma economici acquistabili ad oggi! I prezzi di listino sono di 349€ per il taglio base da 8/128GB e saliamo a 399€ per il taglio da 12/256GB; lo smartphone è disponibile nelle colorazioni bianco, nero e blu, ma quest’ultimo solo nel taglio 12/256GB. Può essere acquistato anche su Amazon.

I nostri articoli possono includere link di affiliazione: se acquistate qualcosa attraverso un nostro link, potremmo guadagnare una commissione.