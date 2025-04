TikTok USA nel mirino di Amazon: offerta dell’ultimo minuto per evitare il ban. Esplora le opzioni, i rivali e la posizione di TikTok e Cina. Leggi di più.

Sviluppi dell’ultima ora suggeriscono che Amazon potrebbe inserirsi in modo inatteso nella questione TikTok. Il colosso dell’ecommerce avrebbe presentato una proposta dell’ultimo minuto per l’acquisizione di TikTok USA, la popolare app di video brevi che vanta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. Questa iniziativa arriva mentre si avvicina la scadenza imposta da una legge americana, la quale obbliga la società madre cinese, ByteDance, a cedere il controllo di TikTok negli USA o ad affrontare un possibile blocco del servizio sul territorio nazionale. Fonti riportate dal New York Times suggeriscono che la proposta sia stata formalizzata tramite una lettera inviata a figure chiave dell’amministrazione.

Nonostante l’interesse manifestato da un nome così grande, persone vicine alla trattativa esprimono scetticismo sulla serietà effettiva della proposta di Amazon. La situazione politica intorno a TikTok è stata complessa; si ricorda che il presidente Donald Trump aveva in passato mostrato l’intenzione di intervenire, prorogando termini legali nonostante le preoccupazioni dichiarate sulla sicurezza nazionale legate all’app. La questione rimane sul tavolo delle autorità americane, che devono valutare come procedere rispetto alla legge approvata. L’offerta di Amazon entrerà probabilmente nel ventaglio di scelte al vaglio dei massimi livelli istituzionali per definire il percorso dell’app sul suolo americano.

Altre strade vengono esplorate per risolvere la questione senza una vendita completa. Una possibilità considerata è l’ingresso di nuovi investitori americani nell’azionariato, con nomi come Oracle e Blackstone che circolano come potenziali partner. Resta tuttavia l’incertezza se una struttura societaria modificata possa soddisfare pienamente i requisiti normativi stabiliti da Washington. D’altronde, Amazon possiede già legami economici con TikTok; molti creator sulla piattaforma promuovono attivamente prodotti, reindirizzando i loro follower proprio verso il marketplace di Amazon, ottenendo commissioni sulle vendite. Il gigante tecnologico ha anche fornito supporto infrastrutturale in passato e tentato di replicare il formato video di TikTok con una sua funzione, “Inspire”, poi abbandonata per risultati non soddisfacenti.

L’interesse di grandi aziende tecnologiche per TikTok non è una novità. Già nel 2020, Microsoft e Walmart avevano collaborato per presentare un’offerta congiunta, dimostrando l’attrattiva strategica dell’app. Oggi, oltre ad Amazon, altri potenziali acquirenti includono il miliardario Frank McCourt e Jesse Tinsley, fondatore di Employer.com. Ciononostante, TikTok continua a dichiarare ufficialmente di non essere sul mercato. Bisogna considerare anche la posizione del governo cinese, che potrebbe intervenire per bloccare qualsiasi tentativo di cessione forzata delle attività americane. Con la scadenza che si profila all’orizzonte, rimane il dubbio se l’offerta di Amazon sia una mossa strategica concreta o piuttosto un gesto politico all’interno di negoziati estremamente delicati e complessi.