Il servizio Amazon Air arriva anche in India, che è il primo Paese asiatico a ricevere questo servizio di trasporto aereo.

Amazon ha presentato il suo nuovo servizio di trasporto aereo in India. Con questo annuncio, l’India è diventata il primo Paese asiatico a ricevere questo servizio da Amazon e il terzo mercato, dopo gli Stati Uniti, dove è stato lanciato nel 2016, e l’Europa con il servizio testato nel Regno Unito.

Con il lancio dei suoi servizi di trasporto aereo dedicato nel Paese, Amazon intende migliorare ulteriormente l’esperienza di spedizione e di e-commerce degli utenti in India. I servizi saranno operativi a breve.

Due aerei Boeing 737-800 di Quikjet Cargo Airlines, con la quale l’azienda ha stipulato un accordo, saranno utilizzati da Amazon Air. Ogni giorno, ciascun aereo servirà Hyderabad, Bengalore, Delhi e Mumbai trasportando migliaia di pacchi. Amazon Air velocizzerà il trasporto dei prodotti dai centri di adempimento alle consegne dell’ultimo miglio. Va sottolineato che l’India è uno dei principali mercati esteri per Amazon dove però la società ha come rivale, Flipkart, sostenuto da Walmart.

Sarah Rhoads, vicepresidente di Amazon Global Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di far debuttare Amazon Air in India per garantire alla nostra crescente base di clienti un’ottima selezione, costi contenuti e consegne più rapide“. Amazon ribadisce dunque il suo impegno a finanziare l’infrastruttura logistica indiana e ad aumentare l’occupazione locale. L’introduzione di Amazon Air aiuterebbe 1,1 milioni di venditori in più in India, favorendo l’espansione di industrie correlate come quella delle spedizioni e dell’imballaggio.

Amazon Air conta una rete di oltre 110 aerei che servono 70 località.

Il lancio di Amazon Air in India arriva mentre l’azienda sta revisionando le spese, apportando tagli in alcuni settori e dando il via ai licenziamenti al fine di far fronte alla crisi globale, seguendo quanto fatto già da diverse aziende in tutto il mondo negli ultimi mesi.