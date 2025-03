Il nuovo Account Center di Meta centralizza le impostazioni dell’account su Instagram, Facebook e Messenger per facilitare la modifica delle impostazioni.

Nell’ultima settimana Meta ha iniziato a rilasciare una nuova funzione che consente di trovare e gestire le impostazioni dei suoi servizi in un unico posto. L’Account Center è disponibile nei menu delle impostazioni di Facebook, Instagram e Messenger per aiutare gli utenti a controllare le proprie preferenze in un’unica area centralizzata.

Lo strumento rende più integrata l’esperienza delle piattaforme aziendali. I dati personali, le password e la sicurezza sono solo alcune delle impostazioni che possono essere gestite tramite Account Central. Un punto importante è l’aggiunta dell’argomento “Preferenze annunci”, che offre un maggiore controllo sulla pubblicità visualizzata sui servizi.

Ad esempio, è possibile unificare le preferenze dei contenuti sponsorizzati visualizzati attraverso Account Central, facendo in modo che lo stesso tipo di annuncio venga mostrato in modo coerente su Facebook e Instagram. Basta inserire i vostri account sotto lo stesso ombrello di profili registrati sulle piattaforme di Meta.

L’aggiunta di più di un profilo all’hub è facoltativa, secondo l’azienda di Mark Zuckerberg. Anche se si sceglie di mantenere i profili su account separati, saranno disponibili le nuove funzioni offerte da Account Central.

Il colosso statunitense ha colto l’occasione per migliorare il controllo degli annunci pubblicitari sui suoi servizi. Per rendere più chiara la sua politica di utilizzo dei dati, l’azienda sta rinominando i “Controlli dei dati sulla vostra attività” in “Dati dei partner sulla vostra attività”, che mostravano quali dati dell’utente venivano forniti alle aziende partner di Meta.

Un altro cambiamento rivelato è che l’azienda sta “rendendo più facile per le persone capire le loro opzioni” quando vedono annunci visualizzati da Meta su altre app e siti web. L’azienda sta intensificando gli sforzi per garantire agli utenti una maggiore privacy, soprattutto dopo gli scandali dell’ultimo decennio e le accuse dell’ex dipendente Frances Haugen.

L’Account Central può essere ottenuto dopo l’aggiornamento delle app di Facebook, Instagram e Messenger, ma secondo Meta la nuova funzione raggiungerà gli utenti gradualmente nei prossimi mesi.