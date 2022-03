YouTube affronta la propaganda russa. Sul suo account Twitter, la piattaforma di video-sharing di Google ha annunciato la rimozione di tutti i contenuti che “negano, minimizzano o banalizzano eventi violenti ben documentati”, come la guerra in Ucraina. L’azienda americana specifica che i contenuti vietati possono includere video che presentano le vittime ucraine. Recentemente, Mosca ha ripetutamente usato questo mezzo per diffamare le truppe ucraine e fare propaganda.

La piattaforma, che ha 2 miliardi di visitatori mensili, vieterà tutti i video che presentano l’invasione russa come una semplice operazione militare contro gruppi terroristici. YouTube ha rimosso “più di 1.000 canali e più di 15.000 video” che violano le sue politiche di incitamento alla violenza o di disinformazione. All’inizio di marzo 2022, YouTube ha già affrontato la propaganda del Cremlino bloccando i canali mediatici RT e Sputnik in tutta Europa. La piattaforma ha poi assecondato una richiesta della Commissione europea. Mentre gli attacchi russi in Ucraina continuano; YouTube ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, vietando tutti i canali finanziati dalla Russia in tutto il mondo.

“Blocchiamo l’accesso ai canali YouTube associati ai media finanziati dallo stato russo in tutto il mondo”, dichiara YouTube. Canali mediatici come RT (Russia Today) o Sputnik saranno quindi inaccessibili in tutti i paesi del mondo. La piattaforma sostiene che questo cambiamento ha effetto immediato. Tuttavia, la società ammette che i suoi “sistemi richiedono tempo per essere impostati“.

Infine, la piattaforma di Google ha annunciato il blocco di tutti i metodi di monetizzazione. I creators russi non sono ora in grado di monetizzare dalle loro produzioni. YouTube aveva precedentemente messo in pausa tutte le pubblicità in Russia. Allo stesso tempo, la Russia sta applicando misure contro le piattaforme occidentali. Dopo aver bloccato Facebook e limitato Twitter, il regime di Vladimir Putin minaccia ora di vietare Instagram nel prossimo futuro.

Roskomnadzor, un organo esecutivo federale russo responsabile del controllo, della censura e della supervisione nel campo dei media, ha detto che avrebbe limitato l’accesso alla piattaforma social Instagram in Russia a causa degli inviti alla violenza contro i russi. L’agenzia lo ha annunciato sul suo sito web. Ha spiegato: “Sul social network Instagram, vengono distribuiti materiali informativi contenenti inviti a commettere atti violenti contro i cittadini della Federazione Russa, compreso il personale militare“.

Una richiesta di bloccare Instagram è stata inviata a Roskomnadzor dall’Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa. Questo è dovuto alla dichiarazione del portavoce di Meta Platforms, Andy Stone, secondo cui l’azienda rimuove il divieto sui suoi social network (Facebook e Instagram) per i residenti di un certo numero di paesi di pubblicare inviti alla violenza contro il personale militare russo.