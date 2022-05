Xiaomi ha già festeggiato, ma solo ora Counterpoint lo ha reso pubblico per confermare che l’azienda cinese ha raggiunto la soglia dei 500 milioni di utenti attivi. Secondo la società di ricerca, i dati sono stati raccolti nel primo trimestre di quest’anno e mostrano alcuni dettagli curiosi.

Dopo aver raggiunto un traguardo così importante, il brand cinese fa ormai parte del “club” dei maggiori produttori mondiali. Attualmente in classifica abbiamo Apple e Samsung, oltre al gruppo BBK.

Nonostante sia nato come brand sinonimo di rapporto qualità prezzo, Xiaomi non è più lo stesso di 10 anni fa. Ciò è stato evidente dopo che la società ha scorporato i brand Redmi e POCO per concentrarsi sul segmento accessibile mentre lancia i telefoni top di gamma.

Inoltre, Counterpoint sostiene che la ricetta di successo per la crescita di Xiaomi risiede nel focus dell’azienda sui mercati giusti. In altre parole, prima in India, Africa e Sud-est asiatico e solo successivamente per raggiungere altri paesi dell’Europa occidentale e dell’America Latina.

Un altro dettaglio curioso è che, a differenza di Huawei, Xiaomi non ha voluto entrare nel mercato statunitense e ha semplicemente ignorato il Paese. Il focus principale dell’azienda nelle Americhe coinvolge Messico, Brasile, Argentina e altri paesi del “cono meridionale”.

Per quanto riguarda i ricavi della società, è interessante notare che Xiaomi ha la sua principale fonte nei “servizi Internet” cinesi. Cioè, gli annunci MIUI cinesi rappresentano l’80% della redditività del brand nella sua terra d’origine.

Questi maggiori ricavi in ​​Cina aiutano l’azienda a sovvenzionare il lancio di smartphone a prezzi accessibili nel resto del mondo. Questo perché dove ci sono i servizi di Google, l’azienda non può realizzare un buon margine di profitto.

Per crescere all’estero, Xiaomi ha avuto bisogno di sviluppare altri servizi in grado di sfruttare la MIUI, come il suo metodo di pagamento e persino la vendita dell’ecosistema con i prodotti IoT.

Counterpoint ritiene che nel medio termine Xiaomi dovrà espandere la vendita di prodotti smart al di fuori della Cina e allo stesso tempo continuare a offrire solo telefoni premium in Cina.

Questo perché il brand deve continuare a crescere e non è così facile come lo era qualche anno fa, poiché la concorrenza è maggiore.