La nuova serie Xiaomi 17 debutta con Snapdragon Elite 8 Gen 5, batterie fino a 7.500 mAh e un design pensato per sfidare i rivali premium come iPhone 17.

L’evoluzione numerica degli smartphone di punta Xiaomi conoscerà una netta interruzione con il prossimo lancio. Il mercato non vedrà l’arrivo della serie Xiaomi 16, una decisione annunciata direttamente dal presidente dell’azienda, Lu Weibing, sulla piattaforma social Weibo. La nuova serie Xiaomi 17 serve ad allineare il brand ai rivali globali. Una politica interna che non rappresenta un semplice cambio di nome, ma una dichiarazione d’intenti volta a stabilire una competizione diretta e frontale con i nuovi modelli di Apple. L’intera operazione posiziona i nuovi dispositivi Xiaomi come concorrenti designati della serie iPhone 17, in un confronto che si preannuncia di altissimo livello tecnologico.

La motivazione dietro l’omissione di un’intera generazione risiede, secondo le dichiarazioni di Weibing, nella portata delle innovazioni introdotte. Il progresso tecnologico incarnato dalla nuova serie di smartphone è stato definito un “salto generazionale così importante” da rendere inadeguata la denominazione “16”. Il presidente ha ammesso esplicitamente che la volontà di affiancare l’uscita dei propri modelli a quella della serie iPhone 17 ha giocato un ruolo nel determinare questa nuova linea d’azione. La strategia si inserisce in un percorso quinquennale che ha visto Xiaomi spingere con determinazione nel mercato smartphone di fascia alta. Il lancio della serie Xiaomi 17 costituisce il traguardo più importante di questo lungo e mirato sforzo aziendale.

Dal punto di vista hardware, la nuova famiglia di telefoni sarà la prima a essere equipaggiata con il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chipset di Qualcomm recentemente svelato. L’intera linea, che include i modelli Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max, beneficerà di questa potente piattaforma. L’annuncio di Weibing sul raddoppio dei fondi per ricerca e sviluppo nel prossimo quinquennio poggia sulle solide basi della strategia premium, create attraverso cospicui investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. In questo contesto, il modello Xiaomi 17 Pro Max si configurerà come la massima espressione tecnologica raggiunta dall’azienda fino a questo momento.

Le indiscrezioni trapelate offrono ulteriori dettagli sulle possibili specifiche tecniche, con un’attenzione particolare al comparto energetico. Si parla di aggiornamenti della batteria per tutti i modelli della serie. Le capacità potrebbero raggiungere valori di una certa dimensione, con una batteria da 7.000 mAh per il modello Xiaomi 17 base e una da ben 7.500 mAh per la variante Xiaomi 17 Pro Max. Alle voci sulle batterie si aggiunge la possibile integrazione di un display secondario sul modello di punta, una caratteristica unica che potrebbe arricchire l’esperienza utente e ampliare le funzioni del flagship, a conferma della volontà di innovare.