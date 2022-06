Xiaomi lancerà la serie Xiaomi 12S in Cina il prossimo 4 luglio. In vista di ciò, la società sta anticipando le caratteristiche degli smartphone. Dopo aver rivelato il design del modello Pro, l’azienda ha rivelato la fotocamera principale di tutti e tre i telefoni.

Secondo gli account Weibo ufficiali di Xiaomi Phone e Lei Jun, i prossimi Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro utilizzeranno un sensore della fotocamera Sony IMX707 da 50 MP, stesso sensore presente sullo Xiaomi 12 Pro.

Ciò significa che Xiaomi 12S Pro non sta ottenendo miglioramenti hardware per la sua fotocamera principale. Così non è per lo Xiaomi 12S che invece sta ricevendo un aggiornamento poiché lo Xiaomi 12 ha un sensore Sony IMX766 da 50 MP relativamente più piccolo.

Sul fronte del software, questi smartphone utilizzeranno l’elaborazione delle immagini in collaborazione con Leica, che sarà il punto di forza della serie.

Molto più interessante invece il dettaglio emerso riguardo lo Xiaomi 12S Ultra. La società ha infatti confermato che lo Xiaomi 12S Ultra vanterà un nuovissimo sensore principale di Sony.

Secondo l’ultimo post su Weibo di Xiaomi, il prossimo Xiaomi 12S Ultra sarà dotato del sensore Sony IMX989. Il sensore non è mai stato utilizzato in nessuno smartphone prima e il 12S Ultra sarà il primo a provarlo.

L’azienda ha confermato che IMX989 è un enorme sensore con una dimensione di 1 pollice. Le grandi dimensioni consentiranno al sensore di offrire pixel di dimensioni maggiori e di assorbire più luce naturale anche in un ambiente con scarsa illuminazione. Fornirà inoltre una maggiore velocità di messa a fuoco e migliori prestazioni della gamma dinamica.

Inoltre, Lei Jun ha rivelato in un post su Weibo che il sensore è stato sviluppato congiuntamente da Sony e Xiaomi e il costo di sviluppo è stato di 15 milioni di dollari.

Precedenti fughe di notizie hanno suggerito che l’IMX989 di Sony sarà accompagnato da un teleobiettivo 5x da 48 MP e un sensore ultra grandangolare da 48 MP. Sappiamo già che le fotocamere dello smartphone saranno progettate da Leica.

A giudicare dai dettagli, è probabile che Xiaomi 12S Ultra offrirà un’eccellente qualità di immagini e video. Lo smartphone potrebbe portare una rivoluzione nel mondo delle fotocamere di Xiaomi.

12S Ultra dovrebbe essere alimentato dall’ultimo Soc Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 2.1. Probabilmente sarà dotato di una batteria da 4.800 mAh con ricarica cablata da 67 W e supporto per la ricarica wireless da 50 W ed eseguirà Android 12 con MIUI 13.

È probabile che prima del lancio Xiaomi fornisca ulteriori dettagli sulla serie Xiaomi 12S.