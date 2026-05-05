Microsoft annuncia i titoli in arrivo su Xbox Game Pass a maggio 2026, tra cui Forza Horizon 6 e DOOM The Dark Ages, e quelli in uscita dal catalogo.

Microsoft ha annunciato la prima ondata di titoli che arricchiranno il catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di maggio 2026. La selezione si distingue per l’arrivo di produzioni di alto profilo che offrono agli abbonati un mix di anteprime, attesi sequel e contenuti aggiuntivi. Tra i giochi spicca Forza Horizon 6, disponibile dal 19 maggio. Ambientato tra i paesaggi mozzafiato del Giappone e la maestosa metropoli di Tokyo, il titolo promette la mappa più densa di sempre, oltre 550 vetture e un sistema di eventi dinamici che eleva ulteriormente la formula open world del franchise.

Il catalogo si espande poi con DOOM: The Dark Ages, disponibile dal 14 maggio. Il gioco sposta l’azione in un’ambientazione medievale oscura e brutale, mantenendo l’intensità dei combattimenti tipica della serie ma con un approccio rinnovato. Un’altra novità di rilievo è il debutto in anteprima di Subnautica 2, previsto per lo stesso giorno; il sequel porta i giocatori oltre il pianeta 4546B verso un nuovo mondo alieno sottomarino ed introduce per la prima volta nella storia del franchise la modalità multigiocatore cooperativa fino a quattro partecipanti.

Le novità non si fermano a questi tre titoli. Già da oggi, gli utenti Ultimate, Premium e PC possono immergersi nel classico Final Fantasy V. Dal 6 maggio, l’offerta si amplia con Ben 10 Power Trip, l’anteprima di Descenders Next, Wheel World, Wildgate e Wuchang: Fallen Feathers, mentre il 7 maggio vede l’arrivo di Mixtape. L’11 maggio arriva invece Outbound e il 12 maggio sarà il turno di Black Jacket, Call of the Elder Gods e del simulatore spaziale Elite Dangerous.

Oltre ai giochi completi, Microsoft ha incluso vantaggi in-game per titoli come World of Warships: Legends, che mette a disposizione oltre 600 navi storiche per battaglie navali strategiche su larga scala. È importante notare che, mentre nuovi titoli entrano, altri si apprestano a lasciare il servizio il 15 maggio; tra questi figurano Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship e Planet of Lana. Infine, per chi non volesse attendere le date ufficiali, gli abbonati Game Pass possono ottenere l’accesso anticipato di quattro giorni a Forza Horizon 6 a partire dal 15 maggio acquistando il Premium Upgrade Bundle.