Vuoi sapere quali sono stati gli argomenti più popolari su Wikipedia nel 2024? Dalla morte di celebrità alle elezioni americane, scopri le tendenze di ricerca.

Il 2024 si avvia alla conclusione, e con esso arrivano le immancabili liste dei “migliori dell’anno”. Anche Wikipedia non fa eccezione, pubblicando la lista delle pagine più consultate dell’anno, mostrando quali sono stati gli argomenti che hanno catturato l’interesse globale. Dalla politica americana al cricket in India, Wikipedia è rimasta una fonte primaria di informazioni per milioni di persone in tutto il mondo.

La Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che gestisce Wikipedia, ha condiviso l’elenco annuale delle pagine più visitate, offrendo uno spaccato di ciò che ha appassionato i lettori durante l’anno. Secondo la Wikimedia Foundation, la Wikipedia in lingua inglese ha registrato oltre 76 miliardi di visualizzazioni nel 2024 fino a ottobre.

Le 25 Pagine Più Consultate su Wikipedia nel 2024:

Morti nel 2024 – 44.440.344 visualizzazioni Kamala Harris – 28.960.278 visualizzazioni Elezioni presidenziali statunitensi 2024 – 27.910.346 visualizzazioni Lyle ed Erik Menendez – 26.126.811 visualizzazioni Donald Trump – 25.293.855 visualizzazioni Premier League indiana – 24.560.689 visualizzazioni JD Vance – 23.303.160 visualizzazioni “Deadpool & Wolverine” – 22.362.102 visualizzazioni Progetto 2025 – 19.741.623 visualizzazioni Elezioni generali indiane 2024 – 18.149.666 visualizzazioni Taylor Swift – 17.089.827 visualizzazioni ChatGPT – 16.595.350 visualizzazioni Elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020 – 16.351.730 visualizzazioni Olimpiadi estive 2024 – 16.061.381 visualizzazioni UEFA Euro 2024 – 15.680.913 visualizzazioni Stati Uniti – 15.657.243 visualizzazioni Elon Musk – 15.535.053 visualizzazioni “Kalki 2898 d.C.” – 14.588.383 visualizzazioni Joe Biden – 14.536.522 visualizzazioni Cristiano Ronaldo – 13.698.372 visualizzazioni Griselda Blanco – 13.491.792 visualizzazioni Sean Combs – 13.112.437 visualizzazioni “Dune: Parte Due” – 12.788.834 visualizzazioni Robert F. Kennedy Jr. – 12.375.410 visualizzazioni Liam Payne – 12.087.141 visualizzazioni

Tra le altre pagine più consultate figurano temi di politica statunitense, celebrità di spicco e importanti eventi sportivi. La vicepresidente Kamala Harris e le elezioni presidenziali americane del 2024 si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto, con quasi 29 milioni e 28 milioni di visualizzazioni. Anche le elezioni presidenziali del 2020 sono rientrate tra le pagine più visualizzate, dimostrando un rinnovato interesse verso il contesto politico degli Stati Uniti.

Donald Trump si è piazzato al quinto posto, riapparendo nella lista dopo essere stato assente nel 2022 e 2023. Anche il vicepresidente eletto JD Vance ha fatto il suo ingresso nella top 10, classificandosi al settimo posto. Le elezioni generali in India e la Premier League indiana hanno attirato un grande interesse, evidenziando la popolarità di argomenti legati a questi paesi.

Il resto della classifica include personaggi celebri come Taylor Swift, Elon Musk, e Cristiano Ronaldo, oltre a film di successo come Dune: Parte Due e Deadpool & Wolverine. Anche Lyle ed Erik Menendez, protagonisti di un documentario di Netflix, hanno trovato spazio tra le pagine più lette, dimostrando il fascino che le storie di cronaca nera continuano ad avere sul pubblico.

ChatGPT, l’articolo più visitato nel 2023, è sceso al dodicesimo posto nella classifica di quest’anno. Nonostante la popolarità dell’intelligenza artificiale rimanga alta, altri eventi e figure pubbliche hanno catturato maggiormente l’attenzione. L’elenco delle pagine più visualizzate mostra come la cultura popolare e la politica abbiano dominato l’interesse del pubblico nel 2024, con particolare attenzione agli sviluppi politici negli Stati Uniti e ai grandi nomi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Wikipedia si conferma ancora una volta come uno dei punti di riferimento principali per chi cerca informazioni su argomenti di attualità, cronaca, sport e cultura. Le pagine più visualizzate del 2024 riflettono chiaramente ciò che ha fatto discutere, appassionare e incuriosire milioni di lettori in tutto il mondo.