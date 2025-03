WhatsApp sta testando un nuovo strumento per la scelta del colore nell’editor di disegno. Con questa funzione sarà possibile selezionare un colore direttamente da un’immagine, una piccola novità che aggiunge praticità e divertimento all’app di messaggistica.

WhatsApp lavora sempre a nuove funzioni e piccole migliorie per le funzionalità già esistenti. Talvolta questi aggiornamenti possono apparire piccoli, in realtà anche cambiamenti minori possono avere il loro rilievo e rivelarsi pratici e piacevoli da usare. Fra le sezioni a cui WhatsApp sta lavorando c’è l’editor di disegno per la modifica di foto e immagini. Di recente abbiamo visto l’introduzione in beta di novità come la possibilità di modificare la larghezza del pennello e la tavolozza dei colori. Ora nella versione beta 2.24.12.6 di WhatsApp per Android, WABetaInfo segnala l’introduzione di un nuovo strumento per la scelta del colore.

Come si può vedere dall’immagine, in basso a sinistra, è comparso un nuovo strumento che ha lo scopo di consentire la selezione e l’utilizzo di un colore specifico per disegnare prendendolo direttamente dall’immagine.

Il nuovo strumento per la scelta del colore rappresenta una piccola aggiunta ma che può essere molto utile oltre che divertente e che offre la comodità per gli utenti dell’app di messaggistica più famosa al mondo di avere a portata di mano un’opzione rapida per scrivere a schermo usando un colore in sintonia con gli elementi dell’immagine condivisa, senza doverlo cercare tra le varie opzioni predefinite disponibili. Ciò consente a coloro che tengono particolarmente agli abbinamenti dei colori di avere un modo in più per esprimere la propria personalità e gusto.

Attualmente questa questa funzione è presente solo nella versione beta dell’app e non è chiaro quando verrà implementata nella versione stabile. Certo è che trattandosi di un cambiamento minore potrebbe presto terminare la fase di test ed essere distribuita a tutti gli utenti.