WhatsApp per Windows ha finalmente ricevuto un’importante funzione dalle versioni Android e iOS, quella di mettere in pausa e riprendere le note vocali.

Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta per migliorare il servizio multipiattaforma e questo non riguarda solo le app su dispositivi Android e iOS, ma anche la versione per sistema operativo Windows.

Dopo aver implementato le reazioni ai messaggi e la funzionalità degli album, questa settimana la versione desktop dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha ricevuto un’altra funzionalità molto importante, che era già disponibile nelle versioni mobile di Google ed Apple.

Questa domenica 19 giugno, alcuni utenti della versione Beta di WhatsApp per Desktop hanno segnalato che nell’applicazione per Windows è apparso un nuovo pulsante che consente di mettere in pausa e riprendere la registrazione audio.

Sembra che la nuova funzionalità sia stata introdotta nella versione 2.2223.11.70 di WhatsApp Beta per Windows, consentendo agli utenti desktop di beneficiare della funzionalità precedentemente rilasciata sui dispositivi mobile.

Come puoi vedere nello screenshot qui sotto, viene visualizzato un nuovo pulsante di pausa durante la registrazione di un messaggio audio (nella versione precedente, c’era solo un pulsante che interrompeva completamente la registrazione).

Fondamentalmente, gli utenti Windows ora possono mettere in pausa la registrazione di un messaggio audio, ascoltare ciò che hanno già registrato e riavviare la registrazione, eliminare o inviare il messaggio così com’è.

Per ora non ci resta che attendere il rilascio di questa nuova funzionalità nella versione stabile dell’app sperando che arrivi al più presto.

Cosa ne pensi di questa nuova funzione? Raccontacelo nei commenti!