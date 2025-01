Dopo una fase di test su Android e iOS, WhatsApp lancia due nuove funzioni chiave per aumentare il controllo e la sicurezza degli utenti: il silenziamento delle chiamate sconosciute e la verifica della privacy.

Dopo un’ampia fase di test sia su Android che su iOS, WhatsApp sta finalmente rilasciando un nuovo aggiornamento con due funzionalità fondamentali per migliorare l’esperienza dell’utente: l’opzione per silenziare i chiamanti sconosciuti e il controllo della privacy. Queste nuove funzionalità, secondo quanto dichiarato da WhatsApp, sono una risposta alla crescente esigenza degli utenti di evitare truffe e fastidi, offrendo strumenti di protezione più efficaci.

La prima di queste funzioni consente agli utenti di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Questa opzione era una delle funzionalità più richieste dagli utenti attraverso il canale di feedback di WhatsApp. Il suo funzionamento è molto semplice: ogni volta che un numero sconosciuto effettua una chiamata, WhatsApp visualizza l’opzione per rispondere, ma lo smartphone non emette alcun suono né vibrazione.

La seconda funzione riguarda la verifica della privacy. Progettata per fornire agli utenti un controllo più completo sulle proprie impostazioni, questa funzione permette di avviare una “verifica” per regolare una serie di opzioni importanti. Queste includono la possibilità di attivare o disattivare l’avviso di anteprima, di selezionare chi può vedere la foto del profilo e lo stato, di attivare o disattivare i messaggi temporanei, e molte altre opzioni.

Queste due funzionalità costituiscono un passo significativo verso una maggiore protezione della privacy e della sicurezza degli utenti su WhatsApp. Offrendo strumenti più efficaci per controllare la visibilità e l’accesso alle informazioni personali, e per evitare fastidi come le chiamate indesiderate, WhatsApp sembra essere all’altezza delle aspettative degli utenti in termini di privacy e sicurezza.

WhatsApp ha iniziato il roll-out di queste funzioni su Android e iOS in modo lento e graduale. Pertanto, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le nuove funzioni siano disponibili per tutti gli utenti. Tuttavia, è chiaro che queste nuove funzionalità offrono un valore aggiunto significativo per gli utenti di WhatsApp, aumentando la loro capacità di controllare le proprie interazioni e proteggere la loro privacy. Questo aggiornamento dimostra l’impegno continuo di WhatsApp nel rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni degli utenti, rafforzando la sua posizione come uno dei principali fornitori di servizi di messaggistica al mondo.