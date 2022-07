Il CEO di WhatsApp Will Cathcart ha dichiarato in un’intervista a BBC News sabato 30 luglio che non abbasserà la sicurezza dell’app come richiesto dalle autorità governative. La dichiarazione arriva nel mezzo dei dibattiti della società contro il governo britannico, che, a sua volta, cerca di accedere ai messaggi degli utenti per indagare sui casi di pedofilia sulla piattaforma.

Andy Burrows, direttore della Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) nel Regno Unito, critica la posizione di WhatsApp e accusa che il tipo di riservatezza possa esacerbare i crimini. Cathcart contrasta queste affermazioni dicendo che indebolire la crittografia dell’app di messaggistica sarebbe “molto sciocco”.

Negli ultimi dieci anni, il Regno Unito ha cercato di convincere l’app a consegnare i messaggi scambiati dagli utenti nei casi di indagine penale, ma la crittografia end-to-end della piattaforma impedisce a qualsiasi entità, inclusa Meta, la società madre di WhatsApp, di essere in grado di visualizzare il contenuto.

“Non dovrebbero ignorare il rischio che la crittografia end-to-end possa renderli ciechi di fronte a questi contenuti e ostacolare gli sforzi per catturare i criminali”, ha dichiarato un portavoce del governo. “Continuiamo a collaborare con il settore tecnologico per sostenere la creazione di soluzioni innovative che proteggano la sicurezza pubblica senza compromettere la privacy”.

La crittografia end-to-end (E2EE) è uno strumento utilizzato in molte applicazioni, tra cui Signal, Messenger e Telegram. La tecnologia fa in modo che solo la persona che ha inviato e la persona che ha ricevuto un messaggio possano visualizzare il testo. Anche con gli ordini del governo, WhatsApp non è in grado di accedere a questi dati.

Con questo, solo gli utenti coinvolti hanno la chiave per decrittografare il contenuto sui propri dispositivi. Sebbene la promessa sia valida per migliorare la sicurezza e la privacy del pubblico, i problemi attuali affrontano la cattiva gestione dei crimini che possono essere risolti tracciando e indagando sui maltrattatori attraverso l’app.

Secondo il leader di WhatsApp, accettare le richieste del governo britannico renderebbe l’app “meno desiderabile dal 98% dei suoi utenti a causa dei requisiti di solo il 2%”. Inoltre, il dirigente sottolinea che l’app di messaggistica integra una funzione di alta precisione per rilevare la pedofilia attraverso un software.

“Ci sono tecniche che sono molto efficaci e non sono state ancora adottate dall’industria, [tale che] non ci richiedono di sacrificare la sicurezza di tutti. Segnaliamo più [contenuti di abusi sessuali su minori] rispetto a qualsiasi altro servizio Internet al mondo”, dichiara Will Cathcart, CEO di WhatsApp

Il rilevamento intelligente dei pedofili segue la strategia di Apple che, all’insaputa degli utenti, ha iniziato a testare una funzione di sorveglianza su foto e video archiviati in iCloud. Lo strumento ha avuto una certa risonanza l’anno scorso, dopo che la grande azienda tecnologica ha confermato di aver praticato questo tipo di monitoraggio nel suo cloud dal 2019.

In seguito alle reazioni di oltre 90 gruppi che si occupano di diritti umani, civili e digitali, l’azienda ha deciso di “ritardare” il lancio pubblico di questa funzione.

Burrows parla di un “accordo equilibrato” che non intacca la privacy degli adulti e allo stesso tempo protegge i bambini, dal momento che “due terzi dei contenuti di abuso su minori attualmente identificati sono visti nei messaggi privati”, come valutato dall’NSPCC.